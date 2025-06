La décima temporada de ‘MasterChef Celebrity’ sigue dando de qué hablar, y esta vez no fue por un plato fallido ni una discusión entre concursantes, sino por la sorpresiva salida de la actriz Yesenia Valencia, quien decidió abandonar voluntariamente la competencia en plena etapa inicial.

El programa, que arrancó el pasado 18 de junio con 22 celebridades en busca de demostrar sus habilidades en la cocina, llegó esta semana a su primer reto de eliminación tras una salida de campo en Barranquilla.

Los participantes divididos en equipos se enfrentaron a distintas pruebas, y tras los resultados, seis de ellos terminaron con el delantal negro: David Sanín, Violeta Vergonzi, Rodrigo Candamil, Jorge Herrera, Mario Alberto Yepes y Yesenia Valencia.

Antes de iniciar la prueba de eliminación, la presentadora Claudia Bahamón explicó una actividad adicional: los participantes debían votar por uno de los concursantes con delantal negro para salvarlo de la eliminación. En caso de empate, Alejandra Ávila, quien estaba en el balcón, tendría la última palabra.

Luego de la votación, Mario Yepes fue el más favorecido con seis votos, seguido de Violeta con tres. Los demás participantes, incluida Yesenia, recibieron menos apoyo. Finalmente, todos los que no fueron salvados tuvieron 60 minutos para preparar un plato libre que sería evaluado por los jurados.

Sin embargo, al terminar la prueba y antes de conocer los resultados, Yesenia sorprendió a todos al anunciar su decisión de abandonar la competencia. “He decidido retirarme de la competencia. Realmente mi alma no resiste cosas que pasan aquí, que es todo el ejercicio de competencia. Me cuesta mucho, entonces creo que estoy escuchando mi alma, mi corazón. Me está costando mucho”, expresó.

La actriz señaló que el ambiente competitivo no se ajustaba a lo que esperaba. “Este temido lugar me lo voy a llevar yo hoy. Creo que hay personas con mucho talento, con muchas ganas de estar acá, que se merecen este espacio. A mí la competencia me genera infelicidad”, agregó.

Su decisión generó reacciones encontradas. Mientras el chef Jorge Rausch le respondió que si no deseaba continuar, nadie la obligaría —“No te voy a tratar de convencer”, dijo—, su compañera Violeta Vergonzi consideró que se estaba equivocando. “Siento que está cometiendo un error garrafal, en todos los sentidos, con ella, con sus compañeros, con los chefs”, le reprochó.

En redes sociales, el retiro voluntario de Valencia también generó debate. Algunos la criticaron por haberse inscrito sin estar preparada para la presión, mientras otros defendieron su derecho a priorizar su bienestar emocional.