“La historia de Yesenia Valencia demuestra

que la democratización de la tecnología puede reescribir las reglas del arte,

generar oportunidades y dar voz a quienes históricamente no la han tenido”

Escribir historias de mujeres inspiradoras es todo un honor para mí, es una forma de polinizar al mundo de esperanzas, de reconocer el poder creativo y transformador de las mujeres y la gran Yesenia Isabel sí que tiene relatos que demuestran lo poderosas que somos las mujeres y la generosidad que traemos por naturaleza para poner los talentos al servicio del planeta.

Hoy mi espíritu se infla de sororidad porque les voy a compartir la historia de una gladiadora existencial que sin duda tiene poderes de otras galaxias, que ha escogido caminos de determinación, de nunca silenciarse y siempre manifestarse, con argumentos y valentía. Es un honor poderla llamar amiga y aliada, tenerla en mi red de apoyo para llevar a cabo la gran misión feminista y social. Yesenia es un referente de liderazgo y creatividad infinita, por ello nutre el alma de quienes rodeamos su existencia.

De la 13 pal mundo

Lo poderoso de la historia de Yesenia es que no se quedó en los desafíos de su realidad, no se resignó a las dificultades, si no que ha escrito historias propias con un sello único. Ella es de los seres con grandeza que determina vivir la vida como la quiere y no la que las circunstancias dicen que le toca vivir. Ha sido una arquitecta de su existencia y ha escrito capítulos llenos de grandes conquistas.

Yesenia mostró desde muy joven una gran determinación, nació en Medellín y se trasladó a Bogotá a los 17 años. Tiene una formación artística y profesional, que le permitió potenciar su liderazgo para ser un referente en la industria audiovisual y generar un gran impacto; su gestión empresarial tiene una perspectiva multidisciplinaria clave para liderar negocios sostenibles.

Antes de ser una líder corporativa, Yesenia forjó su disciplina en las tablas y los sets de grabación. Cuenta con una carrera actoral ininterrumpida, participando en algunas de las producciones más exitosas y exportadas de la televisión colombiana.

Actriz, CEO de Smartfilms® y Referente de Liderazgo Femenino

Definitivamente, Yesenia Valencia es una de las mujeres más influyentes de la industria creativa en América Latina. Su perfil es único en el sector: combina más de dos décadas de éxito frente a las cámaras con una brillante trayectoria gerencial detrás de ellas. Actualmente ejerce su labor como CEO de Valencia Producciones FX y fundadora de Smartfilms®, su liderazgo ha sido reconocido por instituciones internacionales y gubernamentales como un motor de desarrollo económico y social para Colombia.

Algo relevante de esta gestión es que ella aporta a las regiones y las comunidades étnicas, resilientes y creativas una esperanza a través del poder del arte – cine y la revolución digital, como herramienta de transformación social, realmente es grande lo que hace, porque si hay una persona que puede dar testimonio de la salvación que representa el arte, es ella, y poliniza al mundo de esa gran oportunidad de reescribir historias.

Visión Empresarial: Valencia Producciones y Smartfilms®

Valencia Producciones FX (Fundada en 2012): Junto a sus dos hermanos, Yesenia fundó esta casa productora especializada en efectos visuales (VFX). Rápidamente se consolidó en Colombia y como una productora innovadora que hoy desarrolla largometrajes de ficción con la calidad y estándares internacionales.

Junto a sus dos hermanos, Yesenia fundó esta casa productora especializada en efectos visuales (VFX). Rápidamente se consolidó en Colombia y como una productora innovadora que hoy desarrolla largometrajes de ficción con la calidad y estándares internacionales. Smartfilms® (2015): La revolución del cine móvil surgió a partir de la visión de Juan Beltrán. Con el apoyo incondicional de Yesenia, vieron la oportunidad de romper las barreras tradicionales y excluyentes de la industria cinematográfica. En 2015, junto a un equipo de amigos y colegas, crearon el festival para permitir que personas sin grandes recursos pudieran mostrar su talento utilizando la herramienta de comunicación más accesible: el celular.

La revolución del cine móvil surgió a partir de la visión de Juan Beltrán. Con el apoyo incondicional de Yesenia, vieron la oportunidad de romper las barreras tradicionales y excluyentes de la industria cinematográfica. En 2015, junto a un equipo de amigos y colegas, crearon el festival para permitir que personas sin grandes recursos pudieran mostrar su talento utilizando la herramienta de comunicación más accesible: el celular. Stargate Studios (2019): El laboratorio de VFX más prestigioso de Hollywood firmó alianza con Valencia Producciones para desarrollar contenidos y convertirse en la casa Filial que actualmente trabaja con plataformas globales como Netflix, Amazon Prime y Disney+. Esta experiencia le permitió adentrarse a fondo en el mundo de los negocios, contratos y gestión empresarial.

Esto y mucho más podría decir de Yesenia, una mujer que ha recibido diversos reconocimientos internacionales y nacionales, por todo lo poderoso que lidera, es una gran conferencista, una empresaria de talla mundial y su gestión representa un universo de creatividad que aporta significativamente al tejido social; su ser y hacer impactan al mundo.

Es un honor llamarle amiga, es un orgullo que sea colombiana, es un honor tenerla como referente, porque su legado vivo enciende esperanzas en comunidades, personas, empresas que se activan con su presencia. Adelante Yesenia gracias por tanto y que el gran Padilla y su espíritu Guajiro siempre nos iluminen, mi tierra La Guajira te abraza con su magia infinita en todo tu camino.

@FACOSTAC