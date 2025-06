Las recientes declaraciones de la presentadora Sara Uribe en el podcast ‘Vos Podés’, conducido por Tatiana Franko, han generado gran controversia en redes sociales.

En una conversación marcada por la emoción, Uribe habló abiertamente sobre momentos difíciles de su vida, entre ellos su mediática relación con el exfutbolista Fredy Guarín, con quien tuvo a su hijo Jacobo.

Uno de los puntos más comentados de la entrevista fue su confesión sobre una supuesta disculpa que habría ofrecido a la familia Guarín-Fiallo por haber iniciado una relación con el deportista cuando este aún estaba casado con la empresaria Andreina Fiallo. Sin embargo, dicha afirmación fue rápidamente desmentida por Daniel Guarín, hijo mayor del exjugador y de Fiallo.

Instagram Daniel, hijo de Freddy Guarín, comentó la publicación en Instagram

“Mentiras, que nunca nos pidió perdón de nada”, escribió el joven en la cuenta de Instagram del podcast, rechazando la versión de Uribe. En un segundo mensaje, profundizó: “Después de tantos años, y a mi mamá que fue la directamente afectada, nunca se ha puesto en ese plan de ‘autosuperación’. Aceptar el error también es dejar de hablar y de comentar sobre lo que haya pasado”.

Estas declaraciones avivaron un debate en redes, donde las opiniones se dividieron entre quienes respaldan la valentía de Uribe por compartir su versión, y quienes consideran que sigue reabriendo heridas de forma innecesaria.

Durante el podcast, Sara Uribe hizo un repaso por uno de los periodos más oscuros de su vida personal. Afirmó que durante la pandemia vivió un colapso físico y emocional, que la llevó a una profunda depresión. “Yo no podía respirar, no me entraba el aire a los pulmones”, relató, describiendo síntomas físicos que se agravaron con la quiebra de sus negocios y el deterioro de su salud mental.

También reveló que debió ser tratada con medicamentos psiquiátricos, cuyos efectos secundarios profundizaron su crisis. En ese contexto, recordó episodios difíciles vividos junto a Guarín, asegurando que su relación estuvo marcada por el maltrato verbal.

X @LaRevistaVEA Fredy Guarín y Sara Uribe se reencontraron para posar junto a su hijo Jacobo

“Sus comportamientos hacia mí eran agresivos, con malas palabras. Yo decía ‘me estoy enloqueciendo’ (…) El papá de Jacobo se pierde, se enloquece, un odio hacia mí (…) había una fuerza externa que no nos podía juntar”, afirmó.

Uno de los momentos más íntimos de la entrevista fue cuando reconoció abiertamente haberse involucrado con un hombre casado. “Yo fallé, y creo que ese es mi karma. Me metí con un hombre casado. ¿Será que estoy pagando el karma?”, dijo.

Instagram andreinafiallo Andreina Fiallo junto a sus hijos

Además, aseguró haber intentado enmendar su error escribiendo cartas y correos electrónicos para pedir perdón a Andreina Fiallo y a los hijos de Guarín. “Envié un correo, escribí… recibí respuesta, no sé si me perdonaron”, añadió.

Sin embargo, la respuesta pública de Daniel Guarín pone en duda que ese acto de disculpa haya sido recibido o reconocido por la familia.

Hasta el momento, Sara Uribe no ha respondido públicamente a las declaraciones del hijo de Andreina Fiallo.

Daniel también publicó un último mensaje en la publicación diciendo: “Me censuraron”, con una cara triste. El joven señaló que le habían borrado los comentarios anteriores.