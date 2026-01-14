El exfutbolista de la Selección Colombia Fredy Guarín reveló que fue víctima de un violento robo en su vivienda mientras se encontraba de vacaciones junto a su familia en la ciudad de Cartagena.

Bad Bunny, Carín León, Myke Towers y Rauw Alejandro, los más nominados a Premio Lo Nuestro

Valentino Lázaro y Marcela Reyes protagonizaron la primera pelea de ‘La casa de los famosos’ 3: “Morronguita”

“No tengo planes de morir”: Édgar Vivar tras fuertes rumores en redes sociales sobre su supuesto fallecimiento

El hecho ocurrió en la noche del martes 13 de enero en Medellín y dejó como saldo un empleado herido y varios daños materiales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Guarín relató que recibió una llamada de los trabajadores de su casa alertándolo sobre el ingreso de al menos seis hombres, quienes irrumpieron en la vivienda, destruyeron varios objetos y se llevaron numerosas pertenencias.

El exjugador explicó que las cámaras de seguridad ya están en poder de la Sijín y de la Policía, quienes adelantan las investigaciones para dar con los responsables del asalto.

Tras conocer lo sucedido, Guarín regresó de inmediato desde Cartagena hasta su residencia, donde encontró múltiples daños, objetos destruidos y evidentes señales del violento ingreso.

Equipo de Yeison Jiménez denuncia que están vendiendo boletas para su homenaje: “El acceso será libre y sin costo”

“Llegar y ver la casa de esta manera es triste y frustrante”, expresó el exfutbolista en el video publicado en sus redes sociales.

Según explicó, el trabajador se encuentra estable, pero permanece bajo observación médica en un centro asistencial.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, Guarín agradeció que no se hayan presentado víctimas fatales. “Gracias a Dios estamos vivos. Eso es lo más importante. Lo material es solo material”, manifestó.

Pese a la gravedad de lo ocurrido, Guarín agradeció que no se hayan presentado víctimas fatales. “Gracias a Dios estamos vivos. Eso es lo más importante. Lo material es solo material”, manifestó.