El actor Édgar Vivar – reconocido por sus personajes de Noño y el señor Barriga en el ‘Chavo del 8’– salió a desmentir el supuesto rumor sobre su supuesto fallecimiento. En los últimos días, a través de redes sociales, circuló información en la que anunciaban la muerte del famoso, lo que generó una ola de alerta entre sus amigos, seguidores y la industria de la televisión.

“No, no me he muerto todavía, no tengo planes de hacerlo y espero que no venga una contra orden de allá arriba”, dijo Vivar durante una entrevista para el programa ‘Hoy’.

El artista, de 77 años, manifestó que le resta importancia a este tipo de información errónea y que considera que aún es “digno de atención”.

“No, no me molestan. Por el contrario: lo tomo por el lado positivo, eso quiere decir que soy una persona digna de atención”, añadió.

@varedg/Redes sociales

Sin embargo, el artista le pidió no prestarle atención a este tipo de noticias, pues muchos de sus familiares y amigos recibieron llamadas internacionales para confirmar la noticia sobre su supuesto deceso.

“Espero que no se viralice mi muerte, sobre todo porque asustan a amigos míos fuera de México. Desgraciadamente, corren más rápido las malas noticias que las buenas”, afirmó Vivar según una cita realizada por el programa ‘Sale el Sol’.

Asimismo, expresó que goza de muy buena salud, ya que en las publicaciones de redes sociales los internautas afirmaban que atravesaba por una grave situación médica.

“Doy gracias a Dios, estoy feliz, estoy muy contento, estoy con todas las ganas del mundo para seguir trabajando mientras me permita el creador”, contó.

Según Vivar, aún recibe invitaciones para participar en proyectos en telenovelas y películas en México, esto gracias a su indiscutible talento y gran trayectoria como actor.