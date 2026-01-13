La editorial española Libros del Asteroide anunció este martes una próxima edición “revisada y actualizada” del retrato biográfico de Julio Iglesias ‘El español que enamoró al mundo’, escrito por Ignacio Peyró, tras las informaciones publicadas hoy sobre “agresiones sexuales y abusos de poder” por parte del cantante español.

En un comunicado, la editorial y el autor expresaron su “profunda consternación” por las informaciones publicadas este martes por eldiario.es, tras una investigación periodística en colaboración con Univisión Noticias, en las que se hacen públicos presuntos casos de acoso y agresión sexual" a dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias.

La editorial aclaró hoy que la obra fue concebida a partir de la información pública disponible sobre el cantante antes de conocerse esta investigación.

“Ante esta nueva y relevante información, tanto la editorial como el autor consideramos necesario ofrecer, en cuanto sea posible, una nueva edición revisada y actualizada”, señalaron.

Asimismo, condenaron “de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso” y expresaron su apoyo y solidaridad con las víctimas.

Para escribir el libro, el periodista y escritor Ignacio Peyró trató de ponerse en contacto en dos ocasiones con Julio Iglesias, pero no obtuvo respuesta, por lo que ‘El español que enamoró al mundo’ se limitó a nutrirse de hechos ya publicados “con una aproximación literaria”, según dijo el autor a EFE con motivo de su publicación.

Según la información que publica eldiario.es y Univision Noticias en Estados Unidos, dos mujeres han denunciado presuntos casos de acoso y agresión sexual en 2021 por parte del cantante cuando trabajaban para él en régimen interno en sus mansiones en República Dominicana, Bahamas y España.

El relato de ambas empleadas describe penetraciones sin consentimiento, bofetadas, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas a ellas y a otras empleadas.