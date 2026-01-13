Ya hay fecha para el homenaje al cantante de música popular, Yeison Jiménez. A traves de un comunicado de prensa, se equipo explicó que se realizará este miércoles 14 de enero en el Movistar Arena de Bogotá.

Asimismo, su equipo precisó que en el transcurso de la mañana de este martes darán a conocer más detalles de este tributo para que todos sus fanáticos puedan acercarse y despedir a su ídolo.

“Los detalles oficiales de este encuentro e ingreso serán confirmados en el transcurso de la mañana de hoy martes 13, a través de los canales autorizados”, indicaron.

De igual manera, escribieron que con profundo respeto y gratitud, la familia, el equipo de trabajo y las personas cercanas a Yeison Jiménez desean agradecer de corazón cada mensaje, palabra y manifestación de amor que han llegado desde todos los rincones del país y del mundo.

“El cariño del público, de los colegas y de los medios ha sido un abrazo colectivo en este momento de inmenso dolor”.

Finalmente, agradecieron, de manera especial, el respeto y la comprensión frente a los espacios privados y familiares de despedida, que se están llevando a cabo de forma íntima, tal como ha sido solicitado por sus seres queridos.