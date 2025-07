El exfutbolista Freddy Guarín nuevamente está dando de qué hablar en redes sociales, pero no por sus jugadas o historia deportiva, sino por su vida sentimental. Recientemente, el exjugador del Inter de Milán, Porto, Boca Juniors y Millonarios hizo pública su nueva relación sentimental.

Luego de años con una vida amorosa un poco mediática por relaciones con Andreina Fiallo, Pauleth Pastrana y Sara Uribe, madre de su hijo Jacobo, el deportista quiso mantener un “bajo” perfil.

Sin embargo, en los últimos meses crecieron los rumores sobre una nueva pareja, tras la circulación de videos y fotos en redes sociales que lo mostraban junto a María José Rojas. Por ello, decidió hacer público su nuevo amor mediante un post de Instagram.

El exdeportista compartió una fotografía en la que aparece acompañado de María José en un destino turístico, junto a un conmovedor mensaje.

“Sin miedo te elijo, elegirme me permitió creer en que amar es posible, tomados de la mano empezamos a recorrer este nuevo rumbo”, escribió.

Ella también respondió públicamente con un mensaje: “Pasaría por todo en mi vida, una y mil veces, solo para conocerte. Porque al encontrarte entendí que los tiempos de Dios son perfectos, que todo lo vivido me preparó para amarte como mereces”.

“Eres la respuesta a oraciones que ni siquiera sabía que estaba haciendo, eres paz, eres luz. Amo sin límites porque contigo descubrí que el amor verdadero no tiene miedo ni condiciones, solo gratitud infinita por haberte encontrado”, finalizó.

La reacción de Sara Uribe a la nueva relación de Guarín

Luego que el exfutbolista nacido en Puerto Boyacá oficializara con sus seguidores la nueva relación, su expareja Sara Uribe no dudó en reaccionar, pues algunos de los usuarios en redes sociales la etiquetaron en comentarios.

“Estoy en un momento muy bonito de mi vida, en paz y trabajando con amor en mis sueños. Les deseo lo mejor siempre, de corazón”, dijo.

Además, respondió a los señalamientos sobre su relación con una persona comprometida.

“Sí, estuve con un hombre que no sabía lo que quería ni tampoco lo que tenía, que me hizo creer que su relación estaba rota, y me enamoré profundamente. No fui la destructora de un hogar, fui otra víctima de un hombre que no fue claro ni honesto ni conmigo ni con su familia. Lo que viví fue doloroso, confuso y me dejó heridas que hoy llevo con dignidad”, manifestó.

Asimismo, Uribe aprovechó la oportunidad para hablar sobre su labor como madre.

“Criar a mi hijo sola no es un castigo, es un honor y una fuerza que no todas entienden (...) No me burlo de ninguna mujer, mucho menos de una madre, porque yo también lo soy. Respeto el dolor ajeno porque sé lo que es sufrir en silencio. Te invito a que conozcas mi historia completa. Tal vez así entiendas que antes de juzgar, es mejor preguntar. Yo ya sané, ya aprendí, ya crecí. Ojalá tú también”, puntualizó.