El actor colombiano Andrés Bejar sorprendió a sus seguidores en redes sociales al confesar que padece cáncer. A través de sus redes sociales relató cómo ha sido su proceso médico y solicitó ayuda para practicarse una importante cirugía.

Leer más: Marc Anthony vuelve a levantar sospecha tras realizar muecas durante concierto

En un video de aproximadamente ocho minutos publicado desde su cuenta de TikTok, Bejar explicó que desde hace más de 25 años es un paciente renal, motivo por el cual se ha sometido a diferentes tratamientos médicos.

Sin embargo, para enero de 2025 presentó una lesión en el oído izquierdo, por lo que decidió solicitar una cita con un dermatólogo para identificar de que se trataba, pero esta fue otorgada tres meses después, y hasta abril logró contar al especialista lo que sucedía en su piel.

La especialista en dermatología solicitó le fuera practicada una biopsia, para conocer si se trataba de un cáncer en la piel, pero a pesar de la importancia del procedimiento, consiguió una cita para practicárselo el paso 14 de julio.

Le puede interesar: Westcol cae por nocaut técnico ante The Grefg en una noche histórica de ‘La Velada del Año 5’

En medio de su espera, entre mayo y junio, el actor presentó una fuerte infección en su lesión, por lo que debió recurrir a una sala de urgencia, en la que menciona tampoco recibió el tratamiento adecuado.

En esa oportunidad, el actor explicó a los médicos de urgencia que su lesión podría tratarse de cáncer en la piel, pero estos mencionaron que solo era una celulitis, por lo que lo enviaron a casa.

“Yo digo que por la manipulación que le hicieron, a partir de ese momento la lesión empezó a crecer”, relató en la publicación.

Lea acá: Roro cayó ante Abby en La Velada del Año 5: tres asaltos, una torcedura de tobillo y un cinturón que no fue suyo

Ante los obstáculos con su seguro médico, decidió practicarse una biopsia particular la cual reveló que padece de un tumo maligno.

“Es un tumor maligno, carcinoma escamocelular con posible metástasis en los ganglios, la axila y se podría pasar a los pulmones”, dijo.

Tras el hallazgo, un oncólogo le sugirió que debía someterse a una cirugía en menos de 20 días.

Con el paso de los días, la lesión siguió creciendo por lo que y nuevamente tuvo que acudir a urgencias. Allí le dijeron que sería operado, pero como su EPS no tenía convenio debía hacer el proceso en otro centro médico.

Lea también: ¿Cuánto ganó Lindsay Lohan por su papel en ‘Un viernes de locos’?

“Llevo más o menos dos o tres meses que no he podido dormir bien porque el tumor está creciendo. Yo necesito saber qué tengo que hacer para que me hagan la cirugía”, contó.

“Yo solo pido, no sé ni a quién, solo pido que me hagan la cirugía, eso es lo que necesito, nada más. Llevo más o menos dos meses desde que empezó a crecer que no puedo dormir, ya siento dolor en el cuello, ¿qué tengo que hacer?”, puntualizó.

Luego de la publicación, decenas de internautas le enviaron mensajes de apoyo al actor.

“Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y si tú crees Él es el único que te puede sanar . Solo cree . Dios te guarde y bendiga.”; “Querido Andrés, no sabía nada. Te mandamos un abrazo enorme y que además de tu cirugía, todo se te dé bien en tu salud y en los trámites. Te mandamos un abrazo gigante, pasito a pasito.”; “Andrés, lo recordamos con mucho cariño y nuestra familia le desea que este trance pueda quedar atrás de la mejor manera, que es sanando completamente. Un abrazo y estamos con Ud.”, fueron algunos de los mensajes.