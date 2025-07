El colombiano Westcol, uno de los creadores de contenido más populares del país, no logró imponerse en el esperado combate contra el español The Grefg durante la quinta edición de ‘La Velada del Año’, organizada por Ibai Llanos. El enfrentamiento, que cerró el evento celebrado este sábado en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla, terminó en el tercer asalto con un nocaut técnico decretado por el árbitro ante la clara superioridad física del español.

(Le puede interesar: Roro cayó ante Abby en La Velada del Año 5: tres asaltos, una torcedura de tobillo y un cinturón que no fue suyo)

Desde el inicio, Luis Fernando Villa Álvarez —nombre real de Westcol— salió al ring con energía y determinación. Durante el primer round logró conectar varios golpes que entusiasmaron al público y activaron a sus millones de seguidores en redes. Sin embargo, el ritmo frenético le pasó factura: en el segundo asalto comenzó a perder oxígeno y fue allí donde Grefg tomó el control.

El putísimo Grefg se ha sacado la polla y ha reventado a Westcol sin ninguna dificultad 🥊.



GREFG SIEMPRE GANA 🫶🏻#LaVeladaDelAñoV

pic.twitter.com/iF00xNCiwX — 🥀🥀🥀 (@alexpinilloss) July 27, 2025

El tercer asalto no llegó a completarse. Westcol lucía exhausto, sin capacidad de respuesta, y el juez decidió detener la pelea para proteger su integridad física. La victoria fue para The Grefg, quien mostró una preparación física sobresaliente.

THEGREFG SIEMPRE GANA Y HOY LO HA VUELTO A DEMOSTRAR LLEVÁNDOSE EL MAIN EVENT Y EL CINTURÓN A CASA #LaVeladaDelAñoV #LAVELADA5 pic.twitter.com/0pYJVMhSwh — La Velada Del Año 5 (@infoLaVelada) July 27, 2025

“Gracias a España, nos paramos duro. Él es un robot, yo no estaba en cardio y él tenía un tanque lleno. Dimos buena batalla, lo tiene merecido. Gana la disciplina, dejen los malos hábitos”, reconoció el colombiano tras el combate, visiblemente agotado pero sereno.

Luego, a través de su cuenta oficial de X compartió otro mensaje, nuevamente felicitando a The Grefg y asegurando que lo dejó todo en el cuadrilátero: “El cardio me duró como 30 segundos pero que puñiza ja, ja, ja. Mi hermano le agradezco mucho por llevarme el límite, The Grefg, felicitaciones, lo admiro y lo respeto mucho. El que sabe, sabe. Me pare duro, pero no fue suficiente. Perdón a todo el que defraudé, solo sé que dejé hasta mi última gota en ese ring”.

Por su parte, Grefg destacó la valentía de su rival: “Me sorprendió, es un tipo valiente, venir tan lejos y luchar en este combate... Ha tenido un cambio de hábitos espectacular. Al final bajó los brazos. La diferencia fue física. Ha luchado como un campeón y se merece un aplauso”.

(Vea aquí: De las redes al ring: Abby y Roro llevan su rivalidad al punto máximo en La Velada del Año 5)

Un espectáculo sin precedentes

La pelea entre Westcol y Grefg fue el broche de oro de un evento que batió récords en Twitch. Antes del primer combate, ya se habían conectado más de cuatro millones de espectadores de forma simultánea; una hora después, esa cifra superaba los cinco millones, convirtiéndose en la transmisión en vivo más vista en la historia de la plataforma.

(Lea también: ¿Cuánto ganó Lindsay Lohan por su papel en ‘Un viernes de locos’?)

‘La Velada del Año 5’ combinó boxeo con espectáculos musicales de primer nivel. El estadio, con una capacidad de 80.000 personas, estuvo completamente lleno. Melendi, India Martínez, Saiko, Aitana, Eladio Carrión y Myke Towers fueron algunos de los artistas que hicieron vibrar al público entre combate y combate. Incluso hubo espacio para la nostalgia con la aparición de Los del Río y su eterna “Macarena”.

El formato, que debutó en 2021, ha sabido consolidarse como uno de los grandes fenómenos del entretenimiento digital, reuniendo a streamers, youtubers, músicos y una audiencia intergeneracional cada vez más comprometida. En esta ocasión, fue la primera vez que se celebró en horario nocturno, lo cual permitió un despliegue visual aún más grande.