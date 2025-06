Brad Pitt abrió su corazón en el podcast Armchair Expert en una profunda conversación que sostuvo con Dax Shepard y Monica Padam. El actor, que acaba de estrenar ‘F1: La película’, habló de su problema con el alcohol que se exacerbó justo después de su separación con Angelina Jolie.

El estadounidense aseguró en la entrevista que estuvo vinculado a Alcohólicos Anónimos que hace presencia en varios países del mundo.

“Podemos decir que es un grupo de hombres ¿está bien? Esta fue una experiencia asombrosa, fue un grupo de hombres. Mi primer día en AA fue mi primer día sobrio, pienso que fue simplemente increíble. Éramos hombres compartiendo experiencias, errores, tropiezos, necesidades, y con mucho sentido del humor", reveló.

NEIL HALL/EFE

Aseguró que al principio le costó abrirse con el grupo, que no fue para nada fácil porque sentía inseguridad y estaba bastante afectado.

“Cuando llegué estaba prácticamente de rodillas, y muy vulnerable, había probado de todo, todo lo que me ofrecían, fue un momento difícil. Necesitaba volver a comenzar. Necesitaba levantarme carajo, lo cual significó mucho para mi”, rememoró.

Al tiempo que se sentía mal por su accionar se arrepentía de lo que había hecho, pero también fue un momento para descubrir una de sus mayores cualidades hasta ahora: tomar el control de su vida.

“Me di cuenta que me volví muy responsable de mi problema, soy muy bueno siendo responsable, eso me ayudó a ponerme en control de la situación, y ahora es como una misión, ¿sabes? es como ‘¿Y ahora que hago con esto? ¿Cómo puedo solucionarlo? y ¿Qué puedo hacer para que no suceda de nuevo?“, agregó Pitt.

Abrió los ojos justo después de que se divorciara de Angelina Jolie, en 2016, lo que marcaba el final de una de las parejas más icónicas de Hollywood que aún los une seis hijos.

“Ver la ruptura de tu familia es ciertamente algo que te abre los ojos, Uno tiene que aceptar su culpabilidad, y tratar de hacer lo mejor”, le dijo anteriormente al medio estadounidense New York Times.