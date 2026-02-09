La plataforma de ‘streaming’ Netflix presentó durante el Super Bowl, el domingo 8 de febrero, el teaser de ‘Las aventuras de Cliff Booth’, la secuela de la película ‘Once Upon a Time in Hollywood’ (’Érase una vez en Hollywood‘, en español), estrenada en 2019 y dirigida por Quentin Tarantino.

Esta vez la dirección de ‘Las aventuras de Cliff Booth’ está a cargo de David Fincher, aunque Tarantino no se quedó por fuera del proyecto, pues figura como el guionista de la cinta.

Cabe recordar que en ‘Once Upon a Time in Hollywood’, protagonizada por Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Margot Robbie, trata sobre una estrella de Hollywood en los años sesenta y su doble de acción.

En la secuela, según reveló el teaser, Brad Pitt regresa como Cliff Booth, el personaje que le dio su primer premio Oscar en actuación, en 2020.

‘Las aventuras de Cliff Booth’ continúa la trama de ‘Once Upon a Time in Hollywood’, enfocándose en la historia del doble de acción. Así las cosas, presenta cómo siguió la vida del personaje tras dejar de trabajar con Rick Dalton.

La nueva película está ambientada en la década de los 70, cuando Cliff Booth ya no es doble de acción, pero sigue trabajando en Hollywood.

El adelanto de la cinta reveló también los nuevos rostros que se suman a la trama, como Elizabeth Debicki y Yahya Abdul-Mateen II.

Un detalle del teaser que ha emocionado a los fanáticos es el fragmento en el que Cliff Booth pone un Oscar sobre su escritorio, en referencia clara del premio que ganó Brad Pitt con ese personaje por la película ’Érase una vez en Hollywood‘.

El rodaje de la secuela comenzó en julio de 2025 y finalizó en enero de este año. Aunque Netflix no ha anunciado la fecha de estreno, se especula que podría ser a mediados de este 2026.