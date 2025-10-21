El reconocido astrólogo Walter Mercado dejó un gran legado a su sobrina Betty B. Mercado, quien día tras día recuerda sus consejos para hacer sus predicciones.

Este martes 21 de octubre indicó los números de la suerte para los 12 signos, que pueden ayudarle como guía. Además, aconsejó mantener el equilibrio entre actuar y reflexionar.

Los números pueden servir como guía simbólica, pero lo más valioso será su intención y cómo decida usar este día.

Aries

Hoy tendrá energía para iniciar algo nuevo o dar un paso que has estado aplazando. Permítete avanzar, pero sin demasiada prisa.

Números de la suerte: 4, 11, 29

Tauro

La estabilidad y la paciencia serán tus mejores aliados. Observa lo que funciona antes de cambiarlo.

Números de la suerte: 7, 18, 33

Géminis

La comunicación se favorece: conversaciones importantes pueden llevarte a soluciones. Expresa lo que piensas con claridad.

Números de la suerte: 9, 20, 31

Cáncer

Tu mundo interior pide atención. Escucha tus emociones, da espacio a la calma y evita cargar con lo que no te pertenece.

Números de la suerte: 3, 15, 27

Leo

Hoy puedes destacar si te muestras auténtico. No busques solo reconocimiento: busca impacto.

Números de la suerte: 5, 21, 34

Virgo

Organiza, planifica, pon en orden lo que has dejado pendiente. Tu enfoque en los detalles te dará ventaja.

Números de la suerte: 6, 17, 30

Libra

Buscarás armonía en tus relaciones y decisiones. Un pequeño ajuste puede traer gran alivio.

Números de la suerte: 8, 14, 28

Escorpio

Profundidad emocional. Hoy podrías descubrir algo que dudas o sientes desde hace tiempo. Utiliza esa intuición.

Números de la suerte: 1, 24, 36

Sagitario

Tu optimismo se refleja en acciones y posibilidades. Busca colaboración o comparte una idea: puede tener buen eco.

Números de la suerte: 11, 22, 32

Capricornio

La disciplina te acompañará. Pero ojo: no te aísles tanto que pierdas de vista lo que te rodea.

Números de la suerte: 10, 19, 35

Acuario

Tus ideas originales brillan y pueden generar interés. Comparte tu visión, alguien podría acompañarte.

Números de la suerte: 12, 23, 29

Piscis

La sensibilidad y la intuición están activas. Confía en lo que sientes y busca un momento de calma para escucharte.

Números de la suerte: 2, 16, 26