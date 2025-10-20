Rosalía volvió a sorprender al mundo con una de las presentaciones más inesperadas y virales del año.

La artista catalana transformó las calles de Madrid en un escenario vivo para revelar su nuevo proyecto discográfico llamado “LUX”, su primer álbum desde Motomami en 2022.

La tarde de este lunes 20 de octubre, la cantante realizó una transmisión en vivo a través de su cuenta en TikTok en la que se le vio conduciendo hasta la Plaza del Callao.

A #LaRevuelta no sabemos si ha ido, pero Rosalía está en estos momentos corriendo por la calle Callao de Madrid promocionando su último disco LUX. pic.twitter.com/ICUF3ootqI — Nadie al volante (@nadie_al41238) October 20, 2025

Allí, miles de personas la esperaban entre gritos, celulares y pancartas, mientras la artista avanzaba por la Gran Vía.

En la plaza la esperaba una enorme pantalla que encendió la cuenta regresiva. A las 10:00 p.m., Rosalía apareció corriendo frente al público y, en ese preciso instante, la fachada de los Cines Callao proyectó la portada oficial de ‘LUX’.

rosalia conduciendo a toda hostia por madrid con el rosario colgando del retrovisor, mozart de fondo, parándose al lado del otro coche para quejarse de que no le dejan pisarle como si estuviera en el circuito de monza ...... absoluto cine pic.twitter.com/FmPBDsSMn1 — natalia (@DAMIANISM0) October 20, 2025

Asimismo, la cantante mostró molestia durante el directo al enterarse de que un cartel en Times Square, Nueva York, había filtrado el anuncio del disco antes de tiempo.

¿Cuándo se estrena ‘LUX’, el nuevo disco de Rosalía?

En la pantalla estadounidense ya se veía el nombre del álbum, la fecha de estreno, que es el 7 de noviembre, y una imagen de la artista vestida de blanco.

Y es que la artista había dejado pistas en sus redes como partituras, símbolos luminosos y accesorios con forma de clave de sol.

Según medios internacionales como Forbes, el álbum podría incluir colaboraciones con artistas como Sean Paul y Caroline Polachek, además de influencias del sonido electrónico de Berlín.