Durante la reciente edición de Miss Grand International 2025, celebrada el 18 de octubre en el Show DC Hall de Bangkok Tailandia, un curioso episodio protagonizado por Miss Panamá se volvió tendencia en redes sociales.

Y es que cuando estaban escogiendo el Top 20, el presentador empezó a nombrar a las candidatas que continuarían en competencia.

Él mencionó el nombre de Miss Paraguay. Sin embargo, la representante panameña, creyendo que se trataba de ella, dio un paso al frente y caminó hasta el centro del escenario muy sonriente.

Instagram eltubazo Miss Panamá escuhó mal el nombre y salió por Miss Paraguay

Pero, las cámaras la siguieron durante unos segundos, hasta que el conductor del evento aclaró el error, provocando un incómodo silencio en el auditorio.

La reina panameña tuvo que regresar a su lugar, mientras Miss Paraguay sí era la que pasaba a la clasificación.

Instagram eltubazo Miss Paraguay cuando volvieron a decir su nombre

Aunque el momento fue incómodo, los usuarios en las redes sociales se solidarizaron con ella y comentaron que le podía pasar a cualquiera.

¿Quién es Miss Grand Panamá 2025?

La protagonista del momento fue Isamar Herrera, actual Miss Grand Panamá 2025, una modelo y reina de belleza con más de 20.000 seguidores en Instagram.

En su cuenta suele compartir fotografías de sus participaciones en certámenes. Recibió muchos mensajes de apoyo por parte de los cibernautas.

Laura Ramos, representante por Colombia al Miss Grand International 2025, quedó de quinta finalista

Aunque la coronada como ganadora fue Emma Mary Tigalo, Miss Filipinas; Laura Ramos, la representante por Colombia en el certamen, también lo dio todo para destacar hasta el Top 10.

Ramos, es una arquitecta y estudiante de aviación, y finalizó como quinta finalista y se ganó el premio de Popular Vote. Asimismo, en el cuadro estuvo conformado por las representantes de Ghana, Venezuela, Tailandia, España y Filipinas.

Instagram lauramosss Laura Ramos, Miss Grand Colombia 2025

A través de un comunicado en redes sociales, la organización Miss Grand Colombia agradeció a Ramos por su dedicación y por representar con orgullo la esencia y el talento de la mujer latina ante el mundo.