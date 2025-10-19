No paran las reacciones tras la denominada pelea del año en Colombia, la cual ocurrió la noche de este sábado en el evento denominado Stream Figther 4.

Las influencers Andrea Valdiri y Yina Calderón generaron una expectativa inmensa por el combate en el que lo dejarían todo en el cuadrilátero, sin embargo solo 10 segundos fue lo que resistió Calderón ante los puños de La Valdiri.

En la tarde de este domingo a través de sus historias de Instagram las celebrities se han pronunciado. La primera en hacerlo fue Yina, quien escribio: “Quedaste con tu cinturón y yo con toda la atención... Yo no vivo del boxeo, yo vivo del show”.

Ante esto la barranquillera le respondió por la misma vía: “En la vida hay que tener coherencia, hablar detrás de una pantalla es muy fácil, pero asumir la responsabilidad? No le llamen inteligencia a la mediocridad. Gracias Colombia, nos ganamos un cinturón, nos ganamos el respeto”.

También se conoció un video en el que se observa en primer plano a Calderón decir: “Me va a noquear, no le daré ese gusto”.

De esta manera, no ha parado el impacto mediático que ha producido este evento organizado por el streamer colombiano Westcol, quien logró unir a cuatro millones de personas en su transmisión.