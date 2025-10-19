En un despliegue de elegancia, innovación y profundo arraigo cultural, la Alcaldía de Barranquilla concluyó con rotundo éxito las pasarelas de Barranquilla es Moda, realizadas del 15 al 17 de octubre, en el marco del mes de la moda en Barranquilla.

Durante tres jornadas inolvidables, la ciudad entera se transformó en una pasarela a través de escenarios emblemáticos como el Pabellón de Cristal del Gran Malecón, el icónico Patrimonio Cultural y Musical de Barranquilla ‘La Troja’ y la playa urbana de Puerto Mocho. Con el objetivo de fusionar tradición, cultura y moda, se presentaron 9 desfiles y una puesta en escena que contó con la participación de diseñadores locales que plasmaron sus visiones contemporáneas con identidad barranquillera.

En total, el evento congregó a más de 6.800 asistentes, entre prensa local, nacional e internacional, estudiantes, académicos e invitados especiales.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Barranquilla es Moda 2025.

Al cierre de cada desfile, la primera dama de la ciudad, Katia Nule de Char, entregó un reconocimiento a cada uno de los diseñadores participantes: “Barranquilla es Moda es un evento de ciudad que permite dinamizar la economía y reactivar todos los sectores y a todos los actores que hacen parte de esta industria en Barranquilla. Es una plataforma que permite mostrar el talento local y atraer visitantes que quieren vivir la experiencia de nuestra cultura a través de la moda. Estamos muy contentos porque durante estos tres días de desfiles pudimos ver materializados el amor, el compromiso, la creatividad de cientos de modistas, artesanos, zapateros, diseñadores. Todas esas barranquilleras que respiran moda, que sienten la moda y, sobre todo, que hacen moda y viven de la moda”.

Asimismo, Madelaine Certain, gerente de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla, entregó, junto a la primera dama, estos reconocimientos, destacando la función estratégica de este evento de moda para el desarrollo local: “Entendemos la moda como motor de crecimiento, vinculando industrias creativas, saberes y talentos. Trabajamos por la moda, como pilar del desarrollo económico de nuestra ciudad. A través de estos desfiles reconocemos el trabajo impecable en talleres de confección, diseñadores y artesanos, cuya pasión se traduce en riqueza cultural y atractivo turístico. Esto suma al crecimiento sostenible de Barranquilla, y reafirma que estamos listos para ser sede de eventos de escala internacional”.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Barranquilla es Moda 2025.

En detalle estos espacios creativos permitieron la reactivación de la economía creativa a proveedores textiles, talleres locales, zapateros y artesanos que participaron activamente en la cadena de valor. Además, se fortaleció la visibilidad de Barranquilla en el circuito nacional e internacional de moda, atrayendo prensa especializada, invitados y público matriz moda.

De igual manera, se generaron nuevos vínculos entre diseñadores emergentes y establecidos, fomentando colaboraciones y crecimiento de marca.

Los diseñadores y marcas participantes

Alas del Mar by Carmen Belissa: más que un desfile de moda, fue una experiencia sensorial donde música, paisaje y vestuario dialogaron con el imponente atardecer barranquillero, en las playas de Puerto Mocho. La diseñadora barranquillera Carmen Belissa Martínez, con la colaboración de su hija Valerie Castillo, presentó una cápsula resort con piezas veraniegas en paletas de azules, tierra y dorado.

Noche en el Trópico: Este desfile, que rompió con todos los esquemas, ya que fue una exhibición de moda colaborativa en La Troja, el templo de la salsa en Barranquilla. Aquí el protagonismo fue para la sinergia entre marcas como Anthias de Marco Emiliani, Paula Jassir, EFECÉ, Laura Cepeda, Atalí Jewelry, Pietre Perline y Artesanías del Atlántico, con textiles innovadores, estampados tropicales, mucho brillos y una fiesta de texturas.

Beatriz Camacho: Presentó su colección Marea, en la que predominaron las siluetas fluidas y las texturas ligeras, que imitan el movimiento ondulante de las olas y una paleta inspirada en el reflejo del sol sobre el mar. Con una puesta en escena impactante y con una coherencia absoluta, la diseñadora se ratifica su protagonismo en el ámbito de la moda internacional. La elegancia contemporánea pero atemporal es, sin duda alguna, su sello distintivo.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Barranquilla es Moda 2025.

Adriana Fernández: Con su colección Terra, la diseñadora le rinde homenaje a la tierra y a nuestras raíces. Predominaron los tonos arcilla, arena, terracota, moka y dorado, y las texturas como el lino, el Lyocell y el algodón. Esta fue una colección creada junto a su hija Antonia Porto, quien se sumó al proceso creativo, aportando una mirada fresca, contemporánea y profundamente sensible. Por su diseño impecable y calidad de su confección, la tienda de Adriana Fernández es una de las más visitadas por las mujeres más elegantes de Barranquilla.

BiancaMar: La directora creativa de la marca, Adriana Butrón, explica su colección Sonder, como la oportunidad perfecta para vestir a aquellas mujeres que viven en un verano eterno, mujeres que aman los detalles y el brillo que dan las lentejuelas y mostacillas, combinadas con materiales como el lino.

By Efraín Mogollón: El invitado internacional de Barranquilla es Moda, se ganó el corazón de las barranquilleras con su colección La Guaricha, la continuidad de su colección Rosa América, en la que también predominan los volúmenes audaces, las prendas ready-to-wear y las siempre sorprendentes y audaces combinaciones de colores y texturas. El diseñador venezolano Efraín Mogollón acompañó su colección con zapatos de la barranquillera Flor Chaparro, de EFECÉ.

Érika Quizena: La diseñadora celebra sus 10 años de trayectoria con su colección Essenza, conformada por vestidos de alta moda, absolutamente impactantes, llenos de detalles, elaborados con paciencia y de manera minuciosa, totalmente a mano durante más de 6 meses, por mujeres que más que artesanas son artistas del lujo. Con Essenza, Érika le rinde homenaje a su herencia libanesa en la que más siempre es más.

LAVI by Majo Lavi: La directora creativa de la marca, María José Lazcano, describe su colección Hamptons, como el arte hecho moda, pues cada pieza nace de una obra pictórica elaborada por ella misma. Esta colección, única, colorida, moderna y alegre, es una oda a la vida y una invitación a vivirla con serenidad, alegría y mucho propósito. Hamptons, más que una colección, es una celebración.

Mar de Lua: La marca, fundada y dirigida por Carolina Diazgranados, presentó Caribea, una colección resort que evoca la calma del Caribe pero siempre con elegancia y sofisticación, para honrar lo tropical a través del diseño, el color, los estampados y las hormas perfectas y, de esta forma, gozar del descanso con comodidad y mucho estilo. La presentación de Caribea continúa consolidando a Barranquilla como la capital de la ropa de playa y resort.

Lina Cantillo: Con Barrio Abajo, Lina Castillo, una de las estrellas del diseño en Colombia y reina absoluta de la moda masculina, protagonizó el desfile de cierre de las pasarelas de Barranquilla es Moda. Con esta colección Lina le rinde tributo a la esencia barranquillera, reinterpretándola con una paleta all black (toda negra) y detalles que reflejan la alquimia urbana del Caribe.

Esta colección, en la que Lina ingresa por primera vez al mundo de la moda femenina, contó con colaboraciones de talentos locales en calzado y textiles, como son Aldo Castillo, Gloria Mogollón y Gio Nasser. Al final, Lina celebró en la pasarela con sus modelos y todo su equipo al ritmo de La Guacherna, contagiando al público asistente con la felicidad que da el trabajo bien hecho y la oportunidad de volver a conectar con sus raíces.