La reconocida actriz y exreina de belleza Paola Turbay conmemoró recientemente un nuevo aniversario de su relación con Alejandro Estrada, su esposo desde hace más de tres décadas. A través de sus redes sociales, la también presentadora compartió un emotivo mensaje con el que celebró 33 años de vida en pareja, de los cuales llevan 31 años de casados.

“CERO Y VAN 33! 33 años juntos - 31 casados. Más de la mitad de nuestras vidas y lista para seguir caminando juntos, robándote besos, abrazos y carcajadas. ¡Porque así es que es buena la vida! HAPPY ANNIVERSARY!”, escribió la Trubay, acompañando sus palabras con varias fotografías que resumen algunos de los momentos más significativos junto a su compañero de vida.

Turbay, quien se consolidó como una de las figuras más destacadas de la farándula nacional tras ser elegida virreina universal en Miss Universo 1992, ha tenido una trayectoria sólida en el mundo del entretenimiento. Su desempeño como actriz en producciones como Ana de nadie y La venganza de Analía 2 ha sido ampliamente elogiado por la crítica y el público.

En lo personal, la exseñorita Colombia ha mantenido una relación estable con Estrada desde que se conocieron en 1992. Tras dos años de noviazgo, la pareja contrajo matrimonio en septiembre de 1994. A pesar de mantener su vida privada alejada de los reflectores, en algunas ocasiones han compartido detalles de su historia juntos, generando muestras de cariño y admiración por parte de sus seguidores.

El mensaje publicado por Turbay fue recibido con afecto por parte de sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y el vínculo que la pareja ha mantenido a lo largo del tiempo, consolidando una relación que sigue siendo ejemplo de estabilidad y amor en el medio artístico colombiano.