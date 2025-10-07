La reconocida actriz Paola Turbay reveló cuál es su rutina con su esposo Alejandro Estrada, un empresario colombo-estadounidense, para mantener sólido su matrimonio de más de 30 años. La exreina de belleza señaló que es lo que más le molesta de su pareja.

La pareja tiene dos hijos y su hogar es considerado uno de los más estables en el ámbito del entretenimiento colombiano.

En medio del podcast ‘Desnúdate con Eva Rey’, conducido por la periodista española, Turbay contó también detalles de su vida íntima con Estrada y cuál es la rutina que suelen mantener para que el amor perdure y no se acabe.

Frente a la pregunta de qué es lo que más le molesta de su esposo Alejandro, la actriz contestó “que no me conteste los mensajes, ni siquiera un emoticón”, pues aseguró que él daba por entendido que haber visto el mensaje ya era suficiente.

Sobre esto, Paola señaló que ya son 31 años de casados en los que no responde los mensajes, y precisamente había hablado recientemente con él sobre este aspecto que le produce “ansiedad” o incertidumbre.

No obstante, Paola Turbay le aseguró a Eva Rey que todo le fascina de su esposo, que adora su forma de ser, de pensar, de comportarse y que últimamente le encanta un detalle de su físico que no tenía en cuenta antes: sus pantorrillas, contó la exreina entre sonrisas. “No, a mí me encanta mi marido”, precisó.

Durante la conversa, la actriz reveló que su esposo le dice “Mosa”, un apodo derivado de la palabra “hermosa”, y que de las expresiones coloquiales que a ella le parecen graciosas, pero que su esposo no usa a menudo, es “carechimba”, dijo riéndose.

Sobre la última vez que tuvo intimidad con su esposo, Paola dijo que fue dos días antes de la entrevista, ya que desde ese día estaba en Bogotá, pero suelen mantener ese aspecto muy fuerte, además ella usa ropa interior bastante atractiva, que a Alejandro le fascina, según contó.