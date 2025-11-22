Paola Turbay, una de las figuras más queridas de Colombia, volvió a hablar de su participación en el Miss Universo 1992, a propósito de la última velada del concurso realizada el pasado jueves 20 de noviembre.

La actriz, presentadora y exreina colombo-estadounidense, cuya carrera suma más de treinta años, recordó un episodio poco conocido de su participación en Miss Universo 1992, certamen en el que quedó como virreina.

Turbay, quien ganó el título de Señorita Colombia en 1991 y posteriormente inició una sólida trayectoria actoral en producciones como Ana de Nadie, Mentiras Perfectas y la reciente serie de Netflix Delirio, contó que los jurados del concurso internacional le habrían asegurado en privado que ella era la verdadera ganadora de ese año.

Según relató, al finalizar el certamen un miembro del jurado se le acercó para decirle que “algo había ocurrido” y que, técnicamente, ella había sido la elegida para la corona.

”Queremos que sepas que algo pasó, no tengo ni idea, pero tú eras Miss Universo", dijo.

X @Pau_Zulu Paola Turbay, Miss Universe Colombia 1992

Minutos después, el propio presidente del evento habría confirmado que si el concurso se hubiese realizado “un año antes o un año después”, la Miss Universo habría sido Paola Turbay. Sin embargo, debido al complejo panorama social y político que atravesaba Colombia en ese momento, la organización decidió no coronar a una representante del país.

Tiempo después, una chaperona del certamen le reafirmó esa versión, que Paola no podía ser Miss Universo mientras la imagen del país estuviera marcada internacionalmente por el narcotráfico y la violencia.

Turbay también recordó que, previo al concurso, fue sometida a exigentes pruebas psicológicas, entrevistas y evaluaciones para determinar si era capaz de asumir el rol de Miss Universo y enfrentarse a la presión mediática global. Aseguró que, de haber ganado, cualquier escenario internacional la habría puesto en el centro de preguntas relacionadas con Pablo Escobar y la crisis interna del país.

Asimismo, indicó que esperó muchos años para contar esta historia, pues en su momento temía que pudiera interpretarse como una excusa o señal de inconformidad por no haber ganado.