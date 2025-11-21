Una película de mucho suspenso. El pasado 14 de noviembre, ‘La fianza’ llegó a HBO Max. Con la actuación estelar de Juana Acosta, Julián Román e Israel Elejalde, y con la dirección de Gonzalo Perdomo-Tafur, este thriller transforma el hogar de una familia aparentemente perfecta en un escenario hostil, donde la confianza se desmorona y el miedo se convierte en huésped.

La Fianza lleva el suspenso a su punto más alto al explorar hasta dónde pueden llegar sus personajes en situaciones límite. Entre la tensión y el peligro, el relato introduce elementos de humor negro que exponen la humanidad de los personajes y su desesperada necesidad de control.

Cada gesto, cada mirada y cada decisión exponen el miedo, la estrategia y la fragilidad humana que emergen cuando la aparente normalidad del día a día se quiebra sin aviso.

Tras celebrar el cumpleaños de su hija, Ana (Juana Acosta) recibe la inesperada visita de Walter (Julián Román), un desconocido que asegura buscar a su esposo Ricardo (Israel Elejalde) por un asunto pendiente.

Lo que inicia como un encuentro incómodo pronto se convierte en una pesadilla: Ana descubre que su matrimonio está construido sobre mentiras, y que la visita de Walter no es casual. Él debe retenerla a ella y a su hija como garantía mientras Ricardo cumple un trato con una peligrosa organización.

Producida por Bad Dogs Productions, Viringo Media Producciones y en colaboración con Calité Films, con la producción de Mateo Bettinger, William de Marsangy y Juan Víctor Sumarriva, ‘LA FIANZA’ se consolida como un impactante thriller psicológico, protagonizado por dos de los actores colombianos más reconocidos de su generación.

El duelo interpretativo entre Juana Acosta y Julián Román se convierte en el eje narrativo del filme: una confrontación cargada de tensión, química y ambigüedad que mantiene al espectador atrapado.

La Fianza no solo propone un relato de encierro y engaño, sino también una reflexión sobre los límites del amor, la culpa y la supervivencia. En este hogar sitiado, nada es lo que parece… y cada promesa tiene un precio.