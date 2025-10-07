El misterio terminó. Las autoridades revelaron los resultados de la autopsia practicada Jeferson Luiz Sagaz y Ana Carolina Silva, quienes fueron hallados muertos en el interior de una habitación de hotel ubicado en la localidad de São José de ciudad de Florianópolis, el pasado 11 de agosto.

En su momento, las autoridades de Florianópolis indicaron que se trataba de una empresaria y un policía, los cuales fueron encontrados sin vida dentro de una tina, lo que generó muchas especulaciones sobre las causas de la muerte.

Ahora, a pocos días de cumplirse dos meses de su deceso, la Policía Civil entregó detalles del reporte de la autopsia practicada a la pareja, ambos de 37 años.

Según los resultados forenses, los esposos, quienes tenían más de 20 años de relación, murieron por intoxicación exógena agravada por hipertermia.

“La hipótesis más probable es que la combinación de alcohol y cocaína, junto con la exposición prolongada al agua caliente, generó condiciones para una pérdida súbita de conciencia y colapso cardiovascular, lo que llevó a la falla de los órganos vitales”, indicó la Policía Científica de Santa Catarina en un comunicado.

En el informe también se descartaron indicios de violencia externa o causas ambientales como una descarga eléctrica.

El comisario Felipe Simão explicó que Jeferson Luiz y Ana Carolina celebraron el cumpleaños número cuatro de su hija, pero horas después, decidieron salir a un bar, dejando a la menor con una tía.

Luego de consumir bebidas alcohólicas se trasladaron hasta un hotel, donde rentaron una habitación y posteriormente usaron la tina, que habría alcanzado una temperatura superior a los 50°C.

Al parecer, la temperatura del agua de la tina llegó a los 50°C, esto, sumado al consumo de alcohol y cocaína, provocó una rápida deshidratación, colapso orgánico y la muerte de ambos.

“Estas circunstancias, sumadas a las sustancias encontradas, llevaron a la conclusión de que la causa de muerte fue una muerte súbita”, explicó Simão.

Además, el director de Medicina Legal, Fernando Oliva da Fonseca, explicó que la autopsia mostró signos de golpe de calor.

“La cocaína, en dosis elevadas, puede causar somnolencia, malestar y hasta coma. Cuando se combina con alcohol, estos efectos se potencian. En ese estado, la persona no percibe el aumento de temperatura y no logra reaccionar”, indicó Oliva da Fonseca.

Tras los informes entregados por las autoridades, la familia desmintió el uso de drogas por parte de Ana, por lo que pidieron se realizara una investigación rigurosa.

“Aunque los informes señalan la presencia de sustancias en su sangre, afirmamos con total certeza que Ana no era usuaria de drogas. Ante las inconsistencias, manifestamos seria preocupación por una posible ingestión forzada o envenenamiento y exigimos una investigación rigurosa, transparente e imparcial”, expusieron en un comunicado.

“Nuestro objetivo es preservar la memoria y la dignidad de Ana, garantizando que la verdad prevalezca sobre especulaciones crueles e injustas. Seguiremos firmes en busca de respuestas, con la certeza de que la justicia será hecha”, añadió.