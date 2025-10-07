Usuarios de un centro comercial grabaron el trágico momento en el que un hombre de 48 años, murió tras caer desde el techo del lugar, el pasado lunes 29 de septiembre, en São Paulo, Brasil.

Catar afirma que la entrega de rehenes significará “el fin de la guerra” en Gaza

Hamás acepta entregar las armas a comité egipcio-palestino y rechaza gestión internacional de Gaza

Más de un millar de migrantes detenidos en Chicago ya deja la operación ordenada por Trump

Al parecer, el trabajador estaba limpiando los vidrios del techo del Centro Empresarial del Acero (CEA), cuando uno de estos se rompió y él quedó suspendido de la cuerda de seguridad.

Sin embargo, luego de varios minutos de estar suspendido, la cuerda se soltó y el hombre lamentablemente cayó a unos 30 metros, lo que le provocó unas heridas graves, falleciendo en el lugar.

X @RamosJorge69 El hombre duró varios minutos suspendido en el aire antes de morir

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de São Paulo indicó que una falla en el techo provocó la emergencia y además la cuerda que lo sujetaba se soltó.

Embajada de EE. UU. pide apoyo de Colombia por protestas violentas en el país

Medios locales informaron que los bomberos llegaron muy tarde, pues el hombre duró suspendido varios minutos hasta que cayó, mostraron los videos grabados por los presentes.

Un hombre perdió la vida luego de caer desde el décimo piso de un edificio luego de que se rompieran los cristales que estaba limpiando. El hecho ocurrió en Sao Paulo el pasado lunes 29 de septiembre. pic.twitter.com/dIABIrwrA8 — Jorge Ramos Pérez (@RamosJorge69) October 3, 2025

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar qué causó el accidente y llegar a una conclusión.