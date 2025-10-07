Una estudiante universitaria, identificada por las autoridades como Júlia de Paula Barbosa, de 20 años, fue hallada muertas por sus familiares en el interior de su vivienda, en Cariacica, Brasil.

La madre de la joven, Josi Maria de Paula , fue quien encontró el cuerpo sin vida en su habitación, durante la madrugada del 5 de octubre.

Una de las hipótesis de las autoridades es que se trataría de un feminicidio, perpetrado por el novio de la estudiante, Aleff Wingler, de 25 años.

El Departamento Especializado de Homicidios y Protección Personal (DEHPP) logró la captura del presunto asesino cuando intentaba huir hacia el municipio de São Mateus.

Policía Civil reportó que el cadáver de Júlia de Paula Barbosa tenía el cuello roto y presentaba heridas en la cabeza y la mandíbula, por lo que se cree habría sido golpeada y estrangulada.

El caso fue dejado a disposición de la División Especializada en Homicidios y Protección a la Mujer (DHPM), que será la encargada de adelantar las investigaciones pertinentes sobre este caso que mantiene conmocionada a la comunidad.

De acuerdo con familiares, la joven sostenía una relación con Wingler desde hace dos años; sin embargo, durante este tiempo lograron detectar que el sujeto mostraba un comportamiento posesivo y agresivo, especialmente cuando estaba bajo los efectos del alcohol.

Además, revelaron que horas antes de encontrar el cuerpo sin vida de la joven, la pareja había salido a disfrutar de una fiesta en una finca en ubicada en Viana y luego regresaron a la vivienda de Júlia a altas horas de la madrugada.

Al parecer, tras su llegada Wingler habría atacado Júlia en las escaleras de la vivienda, para luego llevara a la habitación donde fue hallada muerta.