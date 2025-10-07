La Policía de Corea del Sur reveló detalles sobre asesinato de Yoon Ji-ah, una influencer reconocida que fue hallada en una montaña en el condado de Muju, en la provincia de Jeolla del Norte.

La joven de 22 años, quien tenía más de 300 mil seguidores en su cuenta de Instagram, fue hallada son vida con signos de estrangulamiento. El cuerpo de Yoon Ji-ah fue encontrado dentro de una maleta, abandonada en una zona boscosa.

Este hallazgo hizo que las autoridades surcoreanas empezaran una investigación, luego de varios días apuntó a la detención de un hombre identificado como Choi, de 50 años.

De acuerdo con el informe, este hombre es señalado de ser el presunto asesino de la influencer. En primera instancia negó estar relacionado con la desaparición de la joven, pero luego de las evidencias y de ser confrontado terminó confesando el crimen.

Medio locales aseveraron que Choi confesó que asesinó a la joven por un ataque de ira, provocado por la desesperación. El hombre dijo que estaba endeudado y a punto de que su casa fuera embargada y vio a la influencer como la oportunidad de saldar sus deudas.

Las autoridades relataron que el hombre se había presentado ante la creadora de contenido como el dueño de una empresa, con la promesa de potencias su posicionamiento en redes sociales. Ella accedió a reunirse con él, pero descubrió que se trataba de un engaño, lo que había generado la ira del implicado.

El asesinato se había registrado el 11 de septiembre. Yoon Ji-ah fue abordada por el hombre en la isla de Yeongjong, donde la joven acaba de grabar contenido para sus redes sociales. En videos de las cámaras de seguridad del lugar se nota cuando Choi se arrodilla frente a la influencer, al parecer pidiéndole que lo ayudara.

Posteriormente, se nota una confrontación física, dentro del vehículo del hombre, hasta el punto que este coge con fuerza por el cuello. El cuerpo de la joven presentaba moretones diversos y se comprobó que murió por asfixia.