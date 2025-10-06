En Riosucio, en el departamento de Caldas, fue capturado en flagrancia por la SIJIN un agente de tránsito en el momento en que pedía 400.00 pesos para presuntamente no inmovilizar una motocicleta.

Leer también: “Yo cogí esa plata para comprar una casa”: Nicolás Petro admitió haber recibido $1.300 millones en 2022

Por parte de la Alcaldía de Riosucio hubo un pronunciamiento. Martha Liliana Hernández, secretaria de Gobierno, lamentó está situación y explicó que el hecho se está investigando.

Al agente se le investiga por concusión. Además, desde la Alcaldía del municipio se anunció que se le suspendió el contrato de prestación de servicios y se investigará para que sea sancionado disciplinariamente.

“Es un proceso que está en materia pues de investigación y que nosotros como Alcaldía estaremos presto para colaborar precisamente en lo que necesiten las autoridades competentes para esclarecer este caso”, declaró Hernández.

“Rechazamos cualquier auto de corrupción que se adelante por cualquier funcionario de la administración municipal. Son casos que lógicamente son individuales y que cada persona debe responder por ello”, agregó.

Importante: Anuncian creación de un grupo especial de la Fiscalía y la Policía para investigar ataques a funcionarios del Inpec

También añadió que existen denuncias sobre otros funcionarios que estarían realizando la misma práctica, casos que están siendo investigados.