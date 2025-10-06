Nicolás Petro una vez causa conmoción con sus más reciente declaraciones, en las que admitió recibir dinero durante la campaña presidencial de su padre en 2022, pero asegura que el hecho constituyó un “error” y no un delito.

Leer más: Gobierno no descarta consulta popular para impulsar reforma a la salud

Recordemos que el exdiputado del Atlántico enfrenta un proceso penal desde 2023 al ser señalado de recibir dinero por parte de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca, los cuales habrían sido inyectados a la campaña política del líder del Pacto Histórico.

De acuerdo con el hijo mayor del presidente Petro sí recibió una suma de 1.300 millones de pesos en época de campaña; sin embargo, aclara que el origen era lícito y estaban reportados en su declaración de renta.

No olvide leer: Anuncian creación de un grupo especial de la Fiscalía y la Policía para investigar ataques a funcionarios del Inpec

“Yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes (…) Yo cogí esa plata para comprar una casa. Esa es la realidad”, dijo a ‘Cambio’.

“Que yo haya cometido errores no significa que haya cometido delitos. Es bastante diferente”, añadió.

Además, Petro Burgos aseguró que “nunca le dije a nadie que esos recursos fueran para la campaña de mi papá”.

Durante la entrevista con el medio capitalino, Nicolás Petro señaló a la Fiscalía de “inflar” las cifras con base en bienes que, supuestamente, quedaron en manos de su exesposa, Day Vásquez.

Lea además: Cuatro muertos y cuatro capturados deja operación contra disidencia de alias Iván Mordisco en Amazonas

“La plata se utilizó para comprar unos bienes que cogió y usufructuó Daysuris”, aseveró.

También acusó a la Fiscalía de utilizar su caso para impulsar campañas políticas.

“La Fiscalía ha utilizado mi proceso como un instrumento político. Tanto así que por cuenta de él ya tenemos dos precandidatos presidenciales: Vicky Dávila y Francisco Barbosa”, dijo Petro.

“Esto lo han utilizado para destruirme a mí en lo personal, es un asesinato moral en contra mía y del presidente”, agregó.

Asimismo, indicó que durante el caso la Fiscalía lo ha presionado. “La Fiscalía me puso a elegir entre mi padre o mi bebé. Yo quería ver a mi hijo nacer. En medio de esa presión y esa amenaza, dije: ‘Bueno, vamos a colaborar’. Pero fue una trampa’”, indicó.

“Víctor Forero me dijo que tenía que confirmar todo lo que decía Daysuris. La negociación era mi libertad”, sostuvo.