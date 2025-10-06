Cuatro guerrilleros de las disidencias de las Farc muertos, cuatro más capturados y un menor de edad recuperado, dejó una operación militar en el departamento del Amazonas, informó este domingo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

La acción se desarrolló en zona rural de Puerto Santander y Mirití-Paraná para proteger a la población y combatir a las disidencias comandadas por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, detalló el ministro Sánchez en redes sociales.

Iván Mordisco —jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc— encabeza el cartel de los más buscados en Colombia.

En el operativo aéreo —en el que participaron el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial— otro disidente de las Farc se entregó a las tropas, que también incautaron material de guerra, intendencia, tecnología y sanidad.

La operación sigue en la zona para cerrar más el cerco contra alias Iván Mordisco.

Justamente este domingo, el Ejército informó que cuatro guerrilleros de esa disidencia se entregaron al Ejército en el departamento del Huila.

El comandante de la Quinta División del Ejército, brigadier general José Soto Sánchez, dijo que el sometimiento de los guerrilleros ocurrió en el municipio de Íquira.

En el mismo hecho fue recuperado un menor de edad, quien fue puesto bajo custodia de las entidades competentes para el restablecimiento de sus derechos.

El Gobierno nacional aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos la recompensa por información que permita capturar a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el criminal más buscado del país, a quien las autoridades responsabilizan de ataques a la Policía y al Ejército.