Las autoridades en Casanare intensificaron la búsqueda de Keiber Oscaiber Torres Torres, alias Mamadeo, un ciudadano venezolano de 28 años señalado como cabecilla del grupo de delincuencia común organizada “Yaracuy”, responsable de múltiples delitos en Yopal y otras zonas del departamento.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunciaron una recompensa de hasta 120 millones de pesos para quien suministre información que permita ubicar y neutralizar a este criminal, vinculado con homicidios selectivos, extorsión, microtráfico, amenazas y tráfico de armas.

Según las investigaciones, alias Mamadeo tendría relación con al menos 10 homicidios cometidos entre 2024 y 2025, además de dirigir ataques sicariales y forzar el reclutamiento de ciudadanos venezolanos en la región. El sujeto presenta antecedentes en su país por fuga de detenidos y robo de vehículo, y en Colombia cuenta con procesos por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.

Las autoridades habilitaron las líneas gratuitas 107, 147 y 165 para recibir información con total confidencialidad. El llamado de las instituciones es a la ciudadanía, con el fin de frenar la acción de esta estructura criminal y recuperar la tranquilidad en el departamento.