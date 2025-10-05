La banda criminal ‘Los Shottas’ se comprometió este domingo a parar las acciones violentas en el Distrito de Buenaventura, Valle del Cauca, y a cooperar para que las familias que salieron desplazadas de las comunas 10 y 12 puedan retornar a su territorio.

A través de un espacio de conversación sociojurídica para la paz, el vocero José García les pidió perdón a los ciudadanos en nombre de la estructura delictiva, y anunció su deseo de cooperar en la paz y seguridad de este puerto colombiano.

“La estructura ‘Los Shottas’ le pide perdón a las comunidades que fueron afectadas de los barrios Bello Horizonte, Carlos Holmes, Nuevo amanecer. (…) Hacemos un anuncio importante para la comunidad de Buenaventura, especialmente para los moradores de las comunas 10 y 12, la estructura ‘Los Shottas’ se compromete con las instituciones a que haya un plan de retorno de las personas que por algunas circunstancias salieron de su vivienda", aseguró García.

El vocero de esta banda criminal indicó también que es necesario trabajar de manera conjunta con el Ministerio Público y las instituciones del Estado para garantizar el derecho de las familias bonaverenses.

“Aquí toca trabajar articuladamente, especialmente con la Personería que es donde las personas llegan a hacer su declaración, así como con la Unidad de Víctimas, debemos hacer una mesa de trabajo para que las familias retornen. Queremos que haya garantías de no repetición”, añadió en medio de su discurso.

‘Los Shottas’ expresó además su deseo de que exista una zona humanitaria de paz en el Distrito.

“Queremos que el sector de La Vecindad se pueda constituir como una zona humanitaria de paz. Para eso se necesita el respaldo del gobierno nacional, departamental, local y las instituciones que se puedan sumar para que haya una mayor inversión social“, enfatizó José García.

