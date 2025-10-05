La comunidad del barrio Cevillar, en el sur de Barranquilla, se encuentra conmocionada por el repentino fallecimiento de Adalberto Barranco, un profesor de educación física reconocido en el sector.

Motorizado atropella a joven y luego choca contra estación de Transmetro Joaquín Barrios Polo

Los hechos ocurrieron en la mañana de este domingo 5 de octubre cuando Barranco se encontraba jugando un partido de fútbol en la cancha del mencionado barrio. El profesor de 60 años acostumbraba a encontrarse con sus amigos para realizar estos encuentros deportivos y departir.

En medio del partido, el docente—recordado entre la comunidad como una persona alegre, solidaria y servicial—se desplomó de manera repentina, sin haber manifestado molestia alguna, según los relatos de personas que se encontraban en el lugar.

Sus amigos lo auxiliaron de inmediato y llamaron a la ambulancia para poder trasladarlo al centro médico más cercano. El profesor fue llevado al Hospital de Nazareth, pero lamentablemente ingresó sin signos vitales, al parecer porque surió de un paro cardiaco.

Comunidad educativa y familiares lamentan su muerte

En redes sociales, la comunidad académica y familiares del hombre lamentaron su fallecimiento. La Institución Educativa Distrital Tierra Santa se pronunció y expresó sus condolencias a los cercanos al docente.

“El bus la tropezó y no detuvo su marcha”: relato de padre de motorizada fallecida tras accidente en la Circunvalar

“La Institución Educativa Distrital Tierra Santa expresa su más sentido pésame por el fallecimiento del profesor Adalberto Barranco, quien fue parte de nuestra comunidad educativa y dejó una huella imborrable con su dedicación, compromiso y amor por la enseñanza”, se lee en el mensaje.

La institución agregó que “su legado permanecerá siempre en el corazón de quienes compartimos con él esta misión educativa”.

Mensaje del fallecimiento del profesor de educación física.

Por su parte, Brendys Barranco, nieta del docente, escribió un mensaje en sus redes sociales: “Mi abue, solo le doy gracias a Dios por los momentos compartidos contigo, siempre recordaré tus bellas palabras cuando me acariciabas las mejillas y me decías: ‘mija linda, tienes una cara linda’”.

Un amigo de su equipo de fútbol expresó que el profesor siempre se veía feliz, disfrutando del juego “como un niño”.