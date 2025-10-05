Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este sábado 4 de octubre en el barrio Ciudadela 20 de Julio, en la localidad Metropolitana de Barranquilla, cuando un motorizado atropelló a un peatón y posteriormente terminó colisionando contra una estación del sistema de transporte masivo, Transmetro.

El hecho ocurrió hacia las 9:20 p. m. en la calle 45 con carrera 2A, en sentido Barranquilla - Soledad, a la altura de la estación Joaquín Barrios Polo.

Según el informe entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el vehículo involucrado, una moto marca KTM, de alto cilindraje y de placas UAZ69F, era conducida por Sebastián Zea Montoya. Tras el impacto este perdió el control de la moto y se fue contra la casilla de pagos del sistema.

Entretanto, el peatón atropellado fue identificado como Cristian Ronaldo Santana Lozano, de 19 años.

Las autoridades indicaron que, tras arrollar al joven en el cruce peatonal, el vehículo continuó su marcha y terminó incrustado dentro de la estación de Transmetro, causando además daños en las registradoras del sistema.

Ambos heridos fueron trasladados a la Clínica La Victoria, donde permanecen bajo observación médica con diagnóstico de traumatismo intracraneal, según el dictamen preliminar.

La hipótesis preliminar apunta a un posible exceso de velocidad como causa del siniestro. El caso continúa en investigación por parte de las autoridades de tránsito.