En el tramo de la avenida Circunvalar entre la calle Murillo y la calle 30, en jurisdicción del municipio de Soledad, se registró el pasado lunes 29 de septiembre el siniestro vial que dejó gravemente herida a Lilibeth Vanesa Rojano Colón, de 28 años y nativa de Concordia, Magdalena.

La joven se desplazaba en una motocicleta y, a la altura de la Clínica de la Policía, fue arrollada por un bus de la empresa de transporte público colectivo Coolitoral.

Producto del grave siniestro, Lilibeth Vanesa fue trasladada a las instalaciones de la Clínica La Victoria y allí permaneció en UCI hasta que se reportó su deceso en la tarde del pasado jueves 2 de octubre.

Este fin de semana, desde la sede de Instituto de Medicina Legal, Aníbal Antonio Rojano, padre de la joven, dio su versión del accidente y manifestó que la mujer de su hija fue producto de las graves lesiones que sufrió en sus piernas, luego quedar bajo las llantas delanteras del pesado vehículo.

“Lo que me cuentan es que ella iba a rumbo para su trabajo y en el recorrido por la Circunvalar, en la vía en mal estado, ella iba pasito y el bus la tropezó. Al tropezarla el bus no detuvo su marcha sino que le dio, se la llevó por delante, la arroyó y ahí le dañó la pierna. Perdió mucha sangre y murió. Estuvo internada desde el lunes hasta el jueves”, expresó el progenitor.

Por otro lado, este cuestionó el tratamiento de las autoridades con el caso de su hija. “Las autoridades no han dicho nada. Es para que ellos (empresa de buses) estén aquí, como responsables de lo que sucedió aquí. Mi llamado a las autoridades es que tengan presente este caso de mi hija. Fue doloroso, nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, nadie tiene derecho, solamente Dios”, manifestó el hombre, visiblemente afectado.

Por último señaló que la carretera está bastante deteriorada y necesita reparación. “También esa parte está mal ahí (Circunvalar)”, detalló como una de las posibles causas del accidente.