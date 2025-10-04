La trágica muerte de la reconocida presentadora de televisión Somtochukwu Christelle Maduagwu, más conocida como Sommie, ha conmocionado a Nigeria. La periodista cayó desde un tercer piso cuando intentaba huir de un grupo de delincuentes que ingresó a su vivienda para robar.
El canal ‘Arise News’ de Nigeria, donde trabajaba Sommie, confirmó su fallecimiento el pasado 29 de septiembre y desde entonces ha revelado detalles del traumático episodio de inseguridad que vivió la periodista antes de sufrir la fatal caída.
“Con gran pesar, la gerencia y el personal del Canal de Noticias ARISE anuncian el fallecimiento de nuestra querida colega, presentadora de noticias, reportera y productora, Somtochukwu Christelle Maduagwu”, publicó el canal en redes sociales.
De acuerdo con los primeros reportes, Sommie, de 29 años y también abogada, murió en la mañana del lunes 29 de septiembre cuando intentaba escapar de unos sujetos armados que ingresaron a su residencia, ubicada en la ciudad de Abuja, capital de Nigeria.
Al parecer, en medio del pánico y desesperación que sintió al ver ingresar a los ladrones en su domicilio, Somtochukwu Christelle Maduagwu saltó desde el tercer piso y quedó gravemente herida en el suelo.
La Policía nigeriana encontró a Sommie en grave estado y la trasladó a un hospital cercano, donde minutos después se registró su deceso debido a la gravedad de las heridas.
“Sommie no solo fue un miembro querido de la familia de Arise News, sino también una voz vibrante que conectó y cautivó a nuestros espectadores. Más allá de las ondas, Sommie era abogada, una colega profesional y solidaria, y amiga de muchos”, destacó el canal.
La noticia ha generado indignación en Nigeria, por lo que miles de internautas exigen que se haga justicia atrapando a los responsables del robo.