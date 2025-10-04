La trágica muerte de la reconocida presentadora de televisión Somtochukwu Christelle Maduagwu, más conocida como Sommie, ha conmocionado a Nigeria. La periodista cayó desde un tercer piso cuando intentaba huir de un grupo de delincuentes que ingresó a su vivienda para robar.

El canal ‘Arise News’ de Nigeria, donde trabajaba Sommie, confirmó su fallecimiento el pasado 29 de septiembre y desde entonces ha revelado detalles del traumático episodio de inseguridad que vivió la periodista antes de sufrir la fatal caída.

“Con gran pesar, la gerencia y el personal del Canal de Noticias ARISE anuncian el fallecimiento de nuestra querida colega, presentadora de noticias, reportera y productora, Somtochukwu Christelle Maduagwu”, publicó el canal en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, Sommie, de 29 años y también abogada, murió en la mañana del lunes 29 de septiembre cuando intentaba escapar de unos sujetos armados que ingresaron a su residencia, ubicada en la ciudad de Abuja, capital de Nigeria.

Al parecer, en medio del pánico y desesperación que sintió al ver ingresar a los ladrones en su domicilio, Somtochukwu Christelle Maduagwu saltó desde el tercer piso y quedó gravemente herida en el suelo.

La Policía nigeriana encontró a Sommie en grave estado y la trasladó a un hospital cercano, donde minutos después se registró su deceso debido a la gravedad de las heridas.

“Sommie no solo fue un miembro querido de la familia de Arise News, sino también una voz vibrante que conectó y cautivó a nuestros espectadores. Más allá de las ondas, Sommie era abogada, una colega profesional y solidaria, y amiga de muchos”, destacó el canal.

TRAGIC DEATH : SOMTOCHUKWU CHRISTELLE MADUAGWU

December 26, 1995 - September 29, 2025



It is with heavy hearts that the management and staff of the ARISE News Channel announce the passing of our beloved colleague, News Anchor, Reporter and Producer, Somtochukwu… pic.twitter.com/2tYvU7wNrB — ARISE NEWS (@ARISEtv) September 29, 2025

La noticia ha generado indignación en Nigeria, por lo que miles de internautas exigen que se haga justicia atrapando a los responsables del robo.