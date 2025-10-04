Tres turistas colombianos resultaron heridos y con laceraciones en sus cuerpos en la tarde de este sábado al caer en una zona rocosa en la Cueva del Indio, en Arecibo (norte), informó el alcalde de la ciudad, Carlos Ramírez Irizarry.

Lea: Inpec suspende visitas en cárceles de Bogotá, Cali y Palmira por riesgo de atentados

De acuerdo con los detalles provistos por el alcalde, los turistas “no estaban en la cueva precisamente, sino que estaban tomando fotos y con el marullo perdieron el balance”.

La intervención del personal de la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal “fue rápida”, aseguró Ramírez Irizarry en la nota.

Ante ello, activaron al personal y “logramos rescatarlos”, indicó.

Lea: “No utilicen el dolor de la muerte de mi hijo para hacer política”: papá del soldado Carlos Mejía a Petro

Los turistas, de acuerdo con el líder municipal, “tienen laceraciones leves y fueron enviados al Pavía Hospital de la ciudad de Arecibo”.

“Agradecemos también la intervención de la Policía Municipal”, añadió.

El oleaje este fin de semana en la costa norte de Puerto Rico sobrepasará los 12 pies (4 metros), por lo que las autoridades lo consideran “peligroso”.

Ante ello, el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan emitió una advertencia de fuerte oleaje, fuertes corrientes marinas y erosión costera para gran parte de la región norte de la isla.