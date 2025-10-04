Luis Carlos Mejía Acuña, padre del soldado Carlos José Mejía, fallecido en las últimas horas tras quitarse la vida, pidió al presidente Gustavo Petro que no se refiera a la muerte de su hijo, y aseguró que "no queremos nada de usted. Somos una familia humilde pero honesta", dijo el hombre, a través de un video en su cuenta de X.

Asimismo, indicó al jefe de Estado que no utilicen la situación de su hijo para hacer política. Cabe recordar, que tras conocerse la muerte del uniformado en las últimas horas, el presidente se pronunció en sus redes, lamentando lo sucedido.

“Lamento la muerte del soldado Carlos José Mejía, pero nadie debe manipular los hechos de su muerte. No cayó en combate”, dijo el primer mandatario el pasado 3 de octubre. Debido a este mensaje, fue que el padre del soldado colombiano publicó el video.

De igual manera, Luis Mejía aseguró que: “A mi hijo le dimos cristiana sepultura y en nombre de su alma les quiero exigir, les quiero pedir que no utilicen el dolor de la muerte de mi hijo para hacer política”.

Agregó: “Déjenos vivir nuestro duelo, déjenos superar nuestro dolor desde la humildad de nuestra familia, de nuestro hogar. A usted, presidente Gustavo Petro, no tengo por qué recibirlo en mi casa porque no necesito nada de usted. No necesito nada de su gobierno”, dijo, bastante ofuscado, luego de que el presidente Petro dijera en un discurso que el padre del soldado muerto lo había invitado a su casa.

¿Qué dijo el presidente Petro tras el video del padre del soldado?

El presidente Gustavo Petro respondió en la tarde de este sábado al video publicado en redes sociales por Luis Mejía Acuña, padre del soldado Carlos José Mejía, fallecido en las últimas horas.

El jefe de Estado aclaró, a través de su cuenta de X, que nunca se refirió a que el joven se hubiera quitado la vida por falta de amor familiar, sino por “enamoramiento”.

“Cuando me referí al amor en el caso del joven soldado que se suicidó, no me referí al amor familiar, sino al amor hacia la mujer, es decir, el enamoramiento, que es de lo más bello que pueda sentir un ser humano. El enamoramiento es ni más ni menos, el sentimiento que permite la reproducción de la vida”, añadió Petro.

Asimismo, indicó: “Matarse por una mujer que se pierde, mucha vida que se convierte en muerte. Yo soy un amante de la vida, y a todo joven hombre le aconsejaría que cuando el corazón se entrega a una mujer, debe hacerse con todo, a profundidad, sentir cada instante delicioso, sentir la vibración intensa de la vida, esos momentos siempre serán inolvidables”, agregó el mandatario en su trino.