Una persona perdió la vida la noche del viernes 3 de octubre en un accidente de tránsito registrado sobre la calle 30, a la altura del colegio INEM, en el municipio de Soledad, Atlántico. La víctima fue arrollada por un vehículo mientras cruzaba la concurrida carretera.

De acuerdo con testigos, la persona fue embestida violentamente por el automotor y salió expulsada varios metros por el aire antes de caer sobre el pavimento. La gravedad del impacto le provocó la muerte de manera inmediata.

El cuerpo quedó tendido en medio de la vía, generando pánico entre quienes presenciaron la escena. El vehículo implicado no se detuvo y su conductor huyó del sitio sin prestar auxilio.

Posible identidad de la víctima

De manera preliminar, algunos allegados indicaron que la víctima sería una mujer trans, cuyo nombre de pila sería Israel Torres, oriunda del municipio de Santa Lucía. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal, donde se espera avanzar en su plena identificación.

La Policía de Tránsito y Transporte asumió la investigación del caso. Actualmente, se encuentran recopilando testimonios de los testigos y revisando grabaciones de cámaras de seguridad instaladas en la zona, con el fin de ubicar e identificar al conductor que protagonizó el accidente en la calle 30.

Una vía de alta accidentalidad

La calle 30, que conecta a Barranquilla con municipios vecinos como Soledad y Malambo, es considerada una de las carreteras más transitadas y de mayor accidentalidad en el área metropolitana. Su alto flujo vehicular, sumado al cruce constante de peatones, ha sido escenario de múltiples siniestros en los últimos años.

En reiteradas ocasiones, líderes comunitarios han pedido reforzar la seguridad vial en este corredor, especialmente en las inmediaciones de instituciones educativas como el INEM, donde estudiantes y transeúntes deben atravesar la vía a diario.

Teniendo en cuenta este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a los conductores para acatar los límites de velocidad y a los peatones para cruzar únicamente en los pasos habilitados. Igualmente, solicitaron a quienes tengan información sobre el vehículo involucrado comunicarse con la línea de emergencias 123 o acercarse a la estación de Policía más cercana.