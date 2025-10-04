En la mañana de este sábado 4 de octubre fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre que había sido arrastrado por el arroyo El Platanal en medio del fuerte aguacero de la noche de ayer viernes 3 de octubre. Así lo confirmó la Alcaldía de Soledad por medio de un comunicado en el que especificó la identidad de la víctima mortal.

De acuerdo con la información de la entidad, el cadáver fue encontrado a la altura del sector Cabica. La víctima fue identificada como Marlon Pérez Álvarez de 27 años de edad y residente en el barrio Villa Rosa, “quien falleció por inmersión, luego de haber caído en el arroyo”.

Esta es la segunda persona que muere en el arroyo mencionado en menos de 72 horas, pues el pasado miércoles 1 de octubre fue encontrado sin vida Albes Jesús Revilla Maza, de 15 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido.

“El adolescente habría caído a las turbulentas aguas del citado arroyo,en momentos en que jugaba con otros menores, quienes asustados por el hecho, entraron en schok y solo hasta anoche (martes) informaronplenamente a sus familiares sobre lo acontecido”, dijo la Alcaldía.

Entretanto, la entidad confirmó que el cuerpo de Marlon Pérez fue localizado por el equipo de búsqueda y rescate del comité local de prevención y atención de riesgos y desastres.

Al ser la segunda víctima mortal en una semana, la Alcaldía reiteró el llamado oficial a la preservación de las medidas de autocuidado para minimizar, “y en lo posible evitar, tragedias de este tipo que enlutan a familias soledeñas”.

Otras emergencias

Debido a los fuertes aguaceros, se han registrado otras emergencias en el área metropolitana. El comité de prevención y atención de riesgos realiza labores de terminación de retiro de un árbol centenario que cayó afectando considerablemente cinco viviendas en el sector de la cancha de Envigado, del barrio Pumarejo.

Además, en el barrio Manuela Beltrán siete casas resultaron destechadas como producto de las fuertes brisas que acompañaron la tormenta del día anterior.

“La comunidad debe estar atenta y en plena conciencia que la segunda temporada invernal del año apenas se está iniciando y que los riesgos por inundaciones persistirán dadas las condiciones habitacionales que datan de décadas, sobre cauces de arroyos y a pocos metros de zonas de influencia de sus corrientes, lo que genera las reincidentes emergencias”, señaló la Alcaldía.