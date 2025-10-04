Un turista murió al despeñarse durante el ascenso de un volcán de la península de Kamchatka, en el extremo oriente de Rusia, informaron este sábado los servicios de emergencia, que consiguieron rescatar con vida a sus dos acompañantes, una de ellas herida de gravedad.

“Uno de los turistas heridos en el volcán Viliuchik falleció. La mujer que cayó con él se encuentra grave”, informó el Ministerio de Rusia para Situaciones de Emergencia.

Los equipos de rescate hallaron ilesa a una tercera persona, que no fue arrastrada en la caída.

El volcán Viliuchik, que se eleva 2.175 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a un 50 kilómetros al suroeste de Petropavlovsk- Kamchatkski, la capital de Kamchatka, y es uno de los destinos turísticos que ofrece la ciudad.

Hasta determinada altura se puede subir sin equipamiento especial, que sí se requiere para alcanzar la cima del volcán.