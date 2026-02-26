Una situación de emergencia se presentó en la tarde del pasado miércoles en San Juan de Urabá, luego de que un volcán de lodo registrara una repentina activación hacia las 6:20 p. m.

Específicamente el evento ocurrió en la carretera que comunica el casco urbano con el corregimiento de San Juancito.

El fenómeno generó expulsión de gases y llamaradas, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de respuesta por parte de los organismos de socorro.

🚨🇨🇴🌋 Volcán hace erupción en San Juan de Urabá, Antioquia, Colombia pic.twitter.com/NrKdF6WUjW — Tribuna Digital7 (@TribunaLibreES) February 26, 2026

Asimismo, las autoridades locales confirmaron que no se reportan personas lesionadas, fallecidas ni desaparecidas.

Sin embargo, el impacto sí se reflejó en la infraestructura vial, la carretera que conecta con los sectores de Siete Vueltas y San Juancito presenta grietas y permanece con tránsito restringido mientras se realiza una evaluación técnica.

🚨🌋#ÚltimoMinuto | Las autoridades en el departamento de Antioquia reportan la erupción de un volcán entre San Juan y San Pedro de Urabá, hasta el momento no se conocen personas afectadas y daños materiales.



Noticia en desarrollo.



🔴 En vivo por: 👉🏻 https://t.co/oeZQpX1NJ1 📲 pic.twitter.com/COKpT8F5YB — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) February 26, 2026

El comandante del Cuerpo de Bomberos municipal, Julio González, explicó que la zona permanece bajo monitoreo constante para descartar nuevos riesgos.

Desde Corpourabá, el delegado ante el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Héctor Doria, aclaró que el evento no corresponde a un volcán de lava.

Según el concepto técnico, se trata de un fenómeno de diapirismo, es decir, la liberación de gases acumulados al interior del diapiro que, al entrar en contacto con el oxígeno, generan combustión.

Video | Emergencia en Antioquia por erupción de volcán de lodo: no se han reportado personas lesionadas

Como medida de precaución, tres viviendas cercanas al punto de la erupción fueron evacuadas. Además, se pidió a los curiosos retirarse del área para evitar accidentes.

Debido a la cercanía del volcán con la planta de tratamiento de agua potable, la Alcaldía decidió suspender temporalmente el servicio de acueducto en coordinación con la empresa A.A.S. S.A. E.S.P. La medida busca garantizar la seguridad de la infraestructura y la calidad del agua antes de restablecer el suministro.

Las autoridades solicitaron a la comunidad hacer uso racional del agua almacenada mientras se adelantan las inspecciones.