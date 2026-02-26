Las autoridades del departamento de Antioquia reportaron este miércoles 25 de febrero la erupción de un diapiro (volcán) de lodo cerca a la planta de tratamiento del acueducto municipal de San Juan de Urabá.

De acuerdo con información del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia, DAGRAN, pese a que hay viviendas cercanas al volcán, no se han reportado personas lesionadas. Por ahora solo se ha registrado afectación en la vía al corregimiento Siete Vueltas.

“Desde el Dagran seguimos en comunicación con el coordinador de gestión del riesgo de desastres del municipio para apoyar la atención y la evaluación del punto. Además de la visita del equipo técnico del Dagran, Obras Antioquia enviará personal a la zona y maquinaria amarilla para dar transitabilidad a la vía”, se lee en el comunicado de la entidad.

El hecho quedó registrado en varios videos grabados por miembros de las comunidades cercanas. En las imágenes se puede observar el momento de la erupción y una gran llama que sale del sitio y que se puede ver desde la distancia.

A continuación los videos de la comunidad sobre la erupción del volcán de lodo en San Juan de Urabá, Antioquia

¿Qué es un volcán de lodo?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, los volcanes de lodo son evidencia del diapirismo de lodo, un fenómeno generado por la intensa actividad bacteriana sobre lodos acumulados en fondos marinos donde entran grandes cantidades de sedimentos y de materia orgánica que queda sepultada en el subsuelo.

Debido a que este es un proceso. explica el SGC, que se ha dado a lo largo de cerca de 20 millones de años, la acumulación de más y más sedimentos ejerce alta presión sobre la materia orgánica y genera su transformación parcial a gases, conllevando a que, por diferencias entre la densidad y la composición química de los lodos ricos en materia orgánica, y los sedimentos más gruesos, se den abombamientos en la superficie y la salida de lodos, agua y gas metano.

La geóloga Marcela Aristizábal, que reside en la zona, explicó a EFE que el fenómeno “se trata de una erupción de diapiro de lodo y no de un proceso de vulcanismo magmático”, como se señaló en algunos reportes preliminares.

“El fuego que se ve en la erupción está asociado a gases que, por la fuerza y la fricción, generan este tipo de explosión”, señaló la especialista, al aclarar que la combustión observada no implica la presencia de magma.

Aristizábal precisó que los riesgos de este tipo de erupciones son mínimos y que el radio de afectación suele alcanzar aproximadamente 300 metros alrededor del cráter.

Detalló que el eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende a través de grietas asociadas a fallas geológicas y que su comportamiento -más o menos explosivo- depende de la cantidad de material acumulado y de los componentes del lodo.

Consultada sobre por qué este tipo de eventos se presentan en esta zona de Colombia, ya que en 2025 se registró un episodio similar, la experta indicó que se trata de procesos que pueden ocurrir de manera recurrente.

“Realmente todo el tiempo está saliendo material. Estas explosiones se generan cuando el lodo es muy denso y empieza a acumularse; cuando el subsuelo no soporta ese volumen, el material es expulsado con gran fuerza”, explicó.