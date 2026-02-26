La erupción de un volcán de lodo que se registró este miércoles 25 de febrero en el municipio de San Juan de Urabá, en el departamento Antioquia, generó pánico en la comunidad.

Según el reporte oficial divulgado por el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), aunque en la zona hay viviendas cercanas al punto de la emergencia, “de manera preliminar no se registran heridos”.

Hasta ahora, “la única afectación confirmada corresponde a la vía que conduce al corregimiento Siete Vueltas, donde se adelantan acciones para restablecer la transitabilidad”, precisó en X la entidad.

Además, tres viviendas cercanas al punto del fenómeno fueron evacuadas de manera temporal.

En imágenes del fenómeno que son virales en redes sociales se observa una columna incandescente que se eleva varios metros sobre el terreno y una intensa luminosidad anaranjada que ilumina el entorno oscuro, producto de la ignición de gases liberados durante la erupción.

Sobre esto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el fenómeno estaría asociado a un proceso de diapirismo.

Asimismo, El Servicio Geológico Colombiano aclaró que estos fenómenos no corresponden a volcanes magmáticos y que su comportamiento es diferente.

“Los volcanes de lodo son estructuras diferentes a los volcanes magmáticos, y sus erupciones son muy pequeñas en comparación con estos últimos”, explicó el SGC

“El fuego que se ve en la erupción está asociado a gases que, por la fuerza y la fricción, generan este tipo de explosión”, señaló la geóloga Marcela Aristizábal, a EFE, al aclarar que la combustión observada no implica la presencia de magma.

Aristizábal precisó que los riesgos de este tipo de erupciones son mínimos y que el radio de afectación suele alcanzar aproximadamente 300 metros alrededor del cráter.

Detalló que el eje del fenómeno es una columna de lodo que asciende a través de grietas asociadas a fallas geológicas y que su comportamiento -más o menos explosivo- depende de la cantidad de material acumulado y de los componentes del lodo.

Consultada sobre por qué este tipo de eventos se presentan en esta zona de Colombia, ya que en 2025 se registró un episodio similar, la experta indicó que se trata de procesos que pueden ocurrir de manera recurrente.

“Realmente todo el tiempo está saliendo material. Estas explosiones se generan cuando el lodo es muy denso y empieza a acumularse; cuando el subsuelo no soporta ese volumen, el material es expulsado con gran fuerza”, explicó.

¿Cuántos volcanes de lodo hay en Colombia?

El Servicio Geológico indicó que en el país existen más de 100 volcanes de lodo, ubicados en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia.

La entidad explicó que existen en el territorio más de 100 salidas adicionales de lodo que no conforman volcanes.

Los riesgos de los volcanes de lodo

En cuanto a la amenaza por las manifestaciones de este tipo de volcanes, el Servicio Geológico indicó que esta se relaciona con el flujo de lodos hacia zonas de cultivos y viviendas, los agrietamientos del terreno y la eventual explosividad de los gases. No obstante, de acuerdo a los estudios, en Colombia, los volcanes de lodo que han presentado eventos explosivos relacionados con la salida de gas metano están localizados en zonas poco pobladas.

Finalmente, la entidad invitó a la comunidad a informarse a través de los canales oficiales de las entidades que conforman el Sistema Nacional del Riesgo de Desastres.