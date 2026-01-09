El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó varios sismos que se presentaron en diferentes territorios del país, durante la madrugada de este viernes 9 de enero.

El primer temblor se registró a la 01: 39 de la mañana, con una magnitud de 3.4 en la escala de Richter, y tuvo como epicentro el municipio de Santa Helena del Opón, en el departamento de Santander.

De acuerdo con el SGC, el sismo tuvo una profundidad de 108 km y pudo sentirse en Contratación (Santander) a 21 km y La Paz (Santander) a 22 km., sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas afectadas.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-09, 01:39 hora local Magnitud 3.4, Profundidad 108 km, Santa Helena del Opón - Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/kwcEdNzDeq — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 9, 2026

Un segundo movimiento telúrico se dio unos pocos minutos después, pero esta vez tuvo como epicentro el municipio de El Litoral del San Juan, en el departamento de Chocó.

El sismo ocurrió a hacia 02:11 de la madrugada, con una magnitud de 2.6 y una profundidad superficial (Menor a 30 km).

La entidad señaló que el temblor pudo sentirse en sectores cercanos como Calima (El Darién) (Valle del Cauca) a 44 km, Trujillo (Valle del Cauca) a 45 km, Riofrío (Valle del Cauca) a 49 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-01-09, 02:11 hora local Magnitud 2.6, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), El Litoral del San Juán (Docordó) - Chocó, Co... ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/lAUA0bo3xj pic.twitter.com/QwrHlUBUXc — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) January 9, 2026

Finalmente, un último temblor se presentó en el departamento de Nariño, en aérea de influencia del volcán Caleras, a eso de las 05:07 de la mañana.

El movimiento telúrico registró una magnitud del 2,7 y una profundidad de 9 km. El temblor también pudo sentirse en Nariño (Nariño) a 7 km, Pasto (Nariño) a 8 km, La Florida (Nariño) a 12 km.

Paso a paso para activar la alerta de sismos en los celulares

Google cuenta con un sistema de detección temprana basado en la red ‘ShakeAlert’, conformada por más de 1.600 sensores sísmicos, que permite enviar notificaciones automáticas ante la ocurrencia de temblores.

Para activar esta opción, los usuarios deben:

Ingresar a la configuración del dispositivo. Seleccionar Seguridad y emergencia y luego Alertas de terremotos. Si esta opción no aparece, dirigirse a Ubicación, pulsar Avanzada y activar Alertas de terremotos.

Recomendaciones ante un sismo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recuerda la importancia de que los hogares cuenten con un plan de emergencia, que incluya rutas de evacuación, puntos seguros y un kit básico con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos importantes.

Durante un temblor, se aconseja conservar la calma, resguardarse en zonas seguras de la vivienda, como junto a columnas o debajo de muebles resistentes, y evitar ventanas o elementos que puedan caer.

Una vez finalizado el sismo, se recomienda revisar posibles daños estructurales antes de regresar a los inmuebles, no usar ascensores, cortar servicios públicos si es necesario y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.