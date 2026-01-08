Desde el Gobierno nacional adelantan todos los detalles para una eventual reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump, la cual podría hacerse en Washington, según adelantó el mandatario estadounidense tras sostener una llamada con el colombiano.

Esperamos que el diálogo lleve a la reconsideración de medidas como la descertificación: canciller

De acuerdo con la canciller Rosa Villavicencio, el Gobierno espera tener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para definir la fecha y la agenda de la reunión.

“Lo que se espera es que podamos tener este inicio de conversaciones directas, también hablar con el secretario de Estado Marco Rubio para acordar los términos en la agenda y definir también las fechas”, expresó la ministra en una rueda de prensa en Bogotá.

Durante su intervención en medios de comunicación, la canciller fue preguntada por los detalles del eventual viaje que haría Petro a Estados Unidos, teniendo en cuenta que su visa fue cancelada por la administración de Trump en septiembre del año pasado cuando el presidente de la República participó en una manifestación propalestina en Nueva York donde, según el Departamento de Estado, “se dirigió a los soldados estadounidenses (...) instándolos a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, y “por estas acciones imprudentes y provocadoras” decidieron retirarl eel documento.

Ante esto, la funcionaria respondió que “en los próximos días tendremos reunión del consejo de seguridad y como la sede es Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, pues están obligados a dar permisos para que los cargos públicos que tienen competencia en esas actividades puedan ir” y enfatizó que no es necesario que el presidente Petro cuente con visa para viajar a Washington, ya que lo haría en condición de jefe de Estado, en el marco de una visita oficial.

En esa misma línea, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, señaló en diálogo con La W que la visa sería un pormenor que se resolvería rápidamente al tratarse de una visita oficial.

Donald Trump anuncia que se reunirá con Gustavo Petro “en un futuro próximo” tras llamada telefónica

“Aquí ya está una invitación del presidente Trump y, por lo tanto, asuntos como las visas y los pormenores se resolverán. Hasta este momento no se han tratado a ese nivel de especificidad, pero que cae su peso, que una invitación del presidente Trump pues obviamente tiene uno de esos efectos que seguramente van a llevar a corregir esos asuntos que tienen que ver con las visas y demás”, aseveró en la emisora.

Detalles de la llamada

Los mandatarios tuvieron ayer (miércoles) una conversación telefónica de cerca de una hora, la primera entre ambos, en un momento de creciente tensión diplomática por los ataques militares de Washington a Venezuela, y en ese diálogo Petro le pidió a Trump “que se restablezcan las comunicaciones directas” entre los responsables de la política exterior inexistentes desde hace casi un año.

Tras esa llamada, hecha por Petro para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones, Trump señaló en su red social Truth Social que se reunirá con el mandatario colombiano en la Casa Blanca próximamente, pero sin fijar fecha.

“Hoy mismo mandaremos una nota (al Departamento de Estado) para ponernos en comunicación a través de nuestra representación diplomática (en Washington) para encontrar una fecha para hablar (con Rubio) y para desarrollar una agenda”, agregó la ministra.

Villavicencio afirmó que la relación con Estados Unidos vive un “momento político e histórico” en un contexto “muy complejo” del orden internacional.