La canciller Rosa Villavicencio indicó este jueves en rueda de prensa que el Gobierno espera que el diálogo entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro lleve a “una reconsideración de medidas como la desertificación de Colombia”.

Esto luego de casi un año de tensiones entre Bogotá y Washington, que se habían agravado luego del bombardeo y captura en Venezuela del presidente del régimen, Nicolás Maduro, por parte de los Estados Unidos, y que parecieron suavizarse el pasado miércoles tras una llamada que sostuvieron Trump y Petro.

“Tenemos interés en mostrar que la aproximación de Colombia a la lucha antinarcóticos es exitosa”, dijo la funcionaria, agregando que otro de los objetivos de la cita que pactaron los mandatarios colombiano y estadounidense en la Casa Blanca, en una fecha aún no precisada, es “dar a conocer la preocupación colombiana sobre la situación de Venezuela”.

“Desarrollar las condiciones para que el diálogo con Estados Unidos continúe”, es un punto más de los mencionados por la ministra, que reconoció en este sentido: “Sabemos que es una senda larga y compleja de normalización, pero si avanzamos desde el pragmatismo de los intereses compartidos podemos llevar a buen puerto”.

También hizo Villavicencio “un llamado a todos en Colombia para que los diálogos en curso sean exitosos: pondremos a Colombia primero y esperamos lo mismo de los líderes políticos, los medios de comunicación y la ciudadanía”.

Frente a la conversación telefónica del pasado miércoles entre los jefes de Estado, comentó que “desde la mañana estuvimos coordinando con la misión diplomática y el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia) para que pudieran hablar los presidentes, que veníamos trabajando hace mucho tiempo para desescalar las tensiones”.

Y sobre el diálogo con la nueva presidenta interina de Venezuela, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, contó que “con Rodríguez el presidente ha hablado para que venga al país y también restablecer el diálogo, y desde hace unas semanas también se invitó al presidente Trump a que venga a Colombia”.

Finalmente Villavicencio expresó que en la mediación entre Colombia y Estados Unidos jugaron un papel importante Catar, Arabia Saudita y el Vaticano, entre otros países.