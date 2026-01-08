El expresidente Álvaro Uribe Vélez reaccionó este jueves a la llamada telefónica que sostuvieron el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en medio de la tensa situación diplomática que atraviesa Colombia con dicho país tras la intervención norteamericana ocurrida en Venezuela.

Uribe se pronunció luego de que el Gobierno confirmara el contacto entre ambos jefes de Estado y de que el propio Petro se refiriera a la conversación durante una movilización en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

En su mensaje, el exmandatario cuestionó el manejo del presidente colombiano frente a Washington y el cambio en su discurso. “El Teatro: Petro se vuelve mansurrón con el presidente Trump”, afirmó inicialmente.

Acto seguido, Uribe amplió sus críticas al señalar que, tras ese contacto, el jefe de Estado retomó un tono confrontacional en el plano interno. “Regresa al Petro original para insultarme; No habla de su familia, sino de la mía”, escribió, en referencia a las declaraciones que Petro lanzó contra él durante su intervención pública.

El señalamiento se produjo después de que el presidente utilizara un calificativo ofensivo para referirse al exmandatario y cuestionara su figura política en medio de un discurso en el que abordó la oposición, la coyuntura internacional y la relación con Estados Unidos. En ese mismo escenario, Petro también aludió a procesos judiciales que involucran a personas cercanas a Uribe, lo que elevó el tono del enfrentamiento político.

Además de los ataques personales, Uribe incluyó en su pronunciamiento críticas a la gestión económica del Gobierno. “Aumenta la deuda para quebrar el fisco”, señaló, en alusión a la reciente decisión del Ministerio de Hacienda de emitir Títulos de Tesorería (TES) por más de $85 billones para financiar el presupuesto de 2026, junto con una autorización adicional de endeudamiento para operaciones de tesorería.

El expresidente también acusó al Gobierno de intentar desviar la atención de otros temas sensibles. “Pretende tapar la corrupción, la destrucción de la salud, el creciente narco terrorismo, poniéndonos a hablar del divertido discurso de ayer”, afirmó.