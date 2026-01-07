La Cancillería colombiana comunicó este miércoles que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una breve conversación telefónica, esto en el marco de las amenazas de lado y lado tras la incursión militar del país norteamericano y en Venezuela que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con información del Gobierno nacional, la conversación entre los dos mandatarios duró aproximadamente 15 minutos.

Durante la movilización convocada por el presidente en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, Petro confirmó la llamada y que la discusión se centró en dos temas: Venezuela y el narcotráfico en Colombia, la razón detrás de las amenazas del republicano sobre su par colombiano a quien ha acusado de ser “líder del ‘narco’”.

Cortesía Petro habla por teléfono con Trump.

“Hoy hemos hablado por primera vez desde que (Donald Trump) es presidente. Me demoré en llegar aquí (a la Plaza de Bolívar) por la llamada, me dejó hablar, traté de no hablar tanto. Restablecí comunicación primera vez”, confirmó.

“Le dije como había aumentado las incautaciones de drogas, nunca ningún gobierno del mundo ni de Colombia había logrado esa cantidad de cocaína, se lo conté, incautada. Le dije que 700 capos fueron extraditados con mi firma, incluidos el hermano de Piedad Córdoba”, resaltó el presidente.

El mandatario le bajó el tono a su discurso pidiéndole a Trump que “se restablezcan las comunicaciones entre cancillerías y presidentes” para buscar salidas a las tensiones y a las diferencias entre ambos presidentes.

Por su parte, el republicano indicó a través de sus redes sociales que “fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien me llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él próximamente”.

También adelantó que ambos se reunirán por primera vez en la Casa Blanca, en Washington, y para ello ya se adelantan los preparativos entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio.