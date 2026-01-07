Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) informó que actualmente se encuentra en un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de crudo, en el marco de las relaciones comerciales existentes entre ambos países.

Le puede interesar: Estados Unidos advierte que controlará la venta de petróleo de Venezuela por tiempo “indefinido”

La información fue difundida a través de un comunicado oficial, en el que la petrolera estatal precisó que las conversaciones se desarrollan bajo un enfoque estrictamente comercial y conforme a los mecanismos vigentes en operaciones internacionales.

De acuerdo con PDVSA, el proceso de negociación con Estados Unidos se lleva a cabo bajo esquemas similares a los aplicados con empresas internacionales, entre ellas la petrolera estadounidense Chevron, con la que Venezuela mantiene acuerdos energéticos en curso.

Vea aquí: El petróleo sigue bajando tras las afirmaciones del presidente Trump sobre el crudo venezolano

La estatal señaló que estas negociaciones están sustentadas en criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes, sin ofrecer detalles adicionales sobre los volúmenes, plazos o condiciones específicas de la posible venta de crudo.

En su pronunciamiento, PDVSA reiteró su compromiso de seguir construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional, con énfasis en el beneficio del pueblo venezolano.

Lea también: EE. UU. intercepta a buque petrolero que huyó cerca de Venezuela tras semanas de persecución

“PDVSA ratifica su compromiso de continuar construyendo alianzas que impulsen el desarrollo nacional a favor del pueblo venezolano y que contribuyan a la estabilidad energética global”, precisó la entidad.