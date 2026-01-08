En horas de la tarde-noche del miércoles 7 de enero se llevó a cabo uno de los hechos más trascendentales en el marco de las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos: el presidente Gustavo Petro conversó por primera vez con su homólogo Donald Trump.

Trump y Petro conversaron vía telefónica en medio de escalada de tensiones, según la Cancillería

Desde el Gobierno nacional anunciaron que el mandatario colombiano sostuvo una conversación vía telefónica con el jefe de la Casa Blanca durante aproximadamente 35 minutos.

“En ejercicio de la diplomacia, el Presidente Gustavo Petro sostuvo llamada telefónica con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, dijo el Dapre en su cuenta de X.

Minutos después de conocerse la conversación, el presidente Trump señaló en su red social Truth Social que fue “un gran honor” hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas Administraciones.

El mandatario estadounidense afirmó que agradeció la llamada y el tono de la conversación, y expresó su disposición a reunirse con su homólogo colombiano en un futuro próximo.

El presidente norteamericano dijo que el secretario de Estado, Marco Rubio, y la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio, ya trabajan en los arreglos necesarios para concretar el encuentro, que, según precisó, se celebrará en la Casa Blanca, en Washington.

Los temas que trataron en la llamada

Según trascendió, en la conversación se tocaron temas clave para ambos países: seguridad en la frontera, la lucha contra el narcotráfico, incautaciones de drogas y destrucción de laboratorios.

“Hablamos de otros temas en los que todavía no hay acuerdos, ese es nuestro objetivo: que la paz de Venezuela es la paz de Colombia, y viceversa. Y hay que quitar el mayor factor de violencia que se llama ELN”, dijo el jefe de Estado colombiano en su intervención desde la Plaza de Bolívar, donde convocó a la ciudadanía a manifestarse en respaldo a la soberanía del país.

Además, en la conversación estuvo presente el tema de la captura de Nicolás Maduro por parte de las Fuerzas Militares de Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

“Los mismos políticos que son responsables de tener relaciones con el narcotráfico y haber hecho trizas la paz como ellos dicen, y haber condenado a Colombia a las mayores alturas de hoja de coca. Y ahora suenan los misiles, caen drones, 400 heridos tenemos ya de la policía y el ejército. Ellos son los responsables de esta crisis diplomática, llamémosla verbal por ahora. Que ha estallado entre EE. UU. y Colombia”, confirmó Petro sobre los temas hablados con Trump.

EFE | Presidencia de Colombia

Otro de los temas, de acuerdo con Petro, fue la propuesta de una cooperación basada en la transición hacia energías limpias, y no en petróleo, carbón o gas, al señalar que “el 75 % de la crisis climática es causada por estos combustibles”.

En su intervención en la Plaza de Bolívar, el mandatario también enfatizó: “Hablé de dos cosas, Venezuela y el tema del narcotráfico, de ¿Por qué se me sindica si yo llevo 20 años arriesgando mi vida luchando contra traquetos de alto poder y políticos aliados a ellos. Le dije, muchos de los políticos que han llegado al estado de la Florida tienen relación con el narcotráfico".

De hecho, mencionó que tenía preparado un discurso “bastante duro”, pero lo bajó de tono luego de la llamada.

“Hoy traía un discurso y tengo que dar otro, el primer discurso era bastante duro”, dijo el presidente colombiano y añadió que “desde hace 34 años para mí la prioridad es la paz”.

¿Cómo fue el puente de la conversación?

Desde que Petro llegó a la Casa de Nariño, sus diferentes cancilleres habían intentado obtener algún diálogo con Trump cuando este llegó a la Casa Blanca, pero no hubo respuesta positiva por parte de Washington.

Sin embargo, en las últimas horas el embajador (e) de Estados Unidos, John McNamara, se reunión con la ministra Villavicencio, quienes habrían sido los encargados de concretar el diálogo de los mandatarios.

Se supo que en el momento de la llamada estuvieron presentes la canciller Villavicencio, el ministro de Interior, Armando Benedetti, y la directora del Dapre, Angie Rodríguez.

PDVSA confirmó que avanza en negociaciones para vender crudo a Estados Unidos

Una llamada oportuna

La conversación llegó en uno de los momentos más críticos de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia, que aunque han sido distantes con Petro y Trump en el poder, estas se han agravado en los últimos meses luego de que el jefe de la Casa Blanca lanzara amenazas contra el jefe de Estado colombiano por su “insuficiente” lucha antidrogas. Inclusive el republicano lo ha calificado en varias ocasiones de ser un “líder del narcotráfico”.

Vale mencionar que previo a su primera llamada entre críticas y tensiones mutuas, Trump había llegado a calificar a Petro de ser “muy hostil” o de decir que sería el siguiente, en referencia a sus operativos antinarcóticos que desembocaron en la captura de Maduro el fin de semana pasado.

El mandatario estadounidense ha dicho del Gobierno de Bogotá que ha sido insuficiente su lucha contra el tráfico de drogas y ha insinuado incluso que una operación similar a la realizada en Venezuela “suena bien” también para Colombia, una retórica que ha provocado rechazos oficiales en la capital colombiana.

Además, hace un par de días sostuvo que Petro “debía cuidarse el trasero” tras acusarlo a Petro de “tener fábricas de cocaína” que es enviada a Estados Unidos.