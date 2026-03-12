Nuevamente el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una conversación vía telefónica, según confirmó la Casa de Nariño.

En el diálogo hablaron de cultivos ilícitos, erradicación, hidrocarburos, entre otros temas. De acuerdo con el asesor de comunicaciones de Palacio, el líder republicano se disculpó con el jefe de Estado colombiano porque “hubo un error” al no invitarlo a la cumbre de Escudo de las Américas, en Miami.

De acuerdo con la Casa de Nariño, el presidente colombiano invitó a Trump a Cartagena, algo que recibió el republicano “con mucho agrado”.

“El presidente colombiano le extendió a su homólogo estadounidense la invitación a Cartagena, quien lo recibió con mucho agrado, al tiempo que le manifestó que el presidente Petro siempre será bienvenido a los Estados Unidos, además que se disculpó por algún error en la invitación a Miami y le señaló que siempre será muy bien invitado”, señaló Andrés Hernández, asesor de comunicaciones de la Casa de Nariño.

Añadió que Trump le manifestó a Petro que desea tener un mayor contacto con él.

“En la llamada el presidente Trump agradeció la comunicación y le recalcó que desea tener mayor contacto con el mandatario colombiano a quien le manifestó su amistad además de repetirle que le cae muy bien”, enfatizó.

¿Qué pasó con la invitación a la cumbre de Escudo de las Américas?

Pese a que el presidente Trump dijo, de acuerdo con la Casa de Nariño, que fue un “error” no haber invitado a Petro al Escudo de las Américas, una alianza con gobiernos latinoamericanos de derecha para combatir el narcotráfico, la portavoz de la Casa Blanca mencionó lo contrario el pasado martes.

Karoline Leavitt aseguró que esta decisión se tomó porque Estados Unidos no ha visto “el nivel de cooperación” necesario por parte de Colombia.

“No creo que todavía estemos viendo el nivel de cooperación que nos gustaría por parte del Gobierno de Colombia para invitarlos al evento Escudo de las Américas. Sin embargo, esperamos que esta nueva organización siga expandiéndose y que podamos continuar invitando a países adicionales”, declaró en una rueda de prensa.

Ante esto, Petro expresó en su cuenta de X: “Creo que hay otra vez un teléfono roto (...) Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fue por voluntad del presidente Trump”.

Petro manifestó que “transformar una alianza anti narcotraficante en una alianza ideológica es un error sustancial”, en referencia a que los participantes de la reunión del sábado fueron gobiernos latinoamericanos de derecha.

“Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas. Ese fue el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello”, expresó Petro, quien aseguró que “hay que rescatar la integración latinoamericana y del Caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos”.